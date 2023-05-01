專訪／禾浩辰目睹人腦外露：粉紅像豆花 揭3段「生離死別」經驗
禾浩辰在《最佳利益2╴決戰利益》有錯綜複雜的身世，面對媽媽住醫院臥病在床，內心無助無力又氣憤。他接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露人生有3次見證生離死別的經驗，幼時目睹恐怖車禍，看到人腦外露，對生命無常格外有感受。
記者羅凌筠/專訪
禾浩辰小學時父母離異，從7歲到12歲這段時間父親缺席，畢業後他進入球隊，集中住校管理，體系學院的學長學弟制特別重，「遇到學長一定要打招呼」，在高壓管理之下感情更加緊密，他透露大三接連面對2位親友過世，有個乒乓球學弟，「騎車撞到路邊電線杆，當下有意識送到醫院去，隔天昏迷不醒，臉整個頭骨碎裂，一個禮拜後就放棄治療走了。」
另一個同學是舞龍舞獅高手，有陣子在學校都沒看到人影，後來才知道同學吸食毒品過量，陳屍車子裡面，暴斃多時才被發現。其實禾浩辰對死亡最早的記憶，是小學目睹恐怖車禍，「有一天在學校練球，突然聽到砰一聲，砂石車壓到機車女騎士，頭當場爆掉，我第一次看到人腦外露，像豆花粉粉紅紅的。」
禾浩辰當時對亡者家屬的反應印象深刻，「他的爸媽來臉色嚇到慘白，布一掀開就癱軟，現場瞬間氣氛是凝結的，不像電視上看到哭天搶地。」劇中他和瓊瑤小生張佩華在醫院也有一場精采對峙戲，場景就在媽媽的病房外，禾浩辰一滴淚落得洽到好處，他歸功是編劇和攝影、導演的功力。
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