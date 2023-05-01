高二生遭同學設局痛毆 中市府：已避免雙方在校園接觸
台中市張姓高二男生疑與同班女友分手，被6名同學設局約出來痛打，還錄下受虐過程，他事後報案並向市議員江和樹陳情。江和樹透露，孩子內心已有陰影，很擔心長大後影片仍在網路流傳，甚至繼續被恐嚇威脅。台中市教育局表示，該案發生後已積極安排學生接受輔導，並避免雙方在校園有任何接觸。據了解，已有5名學生因此休學。
記者顏幸如／台中報導
據調查，霧峰區某高中的張姓高二男生，疑因與班上女友分手，引起其他同學不滿。4月21日，一名女同學深夜打電話約他外出聊一聊。張姓學生到公園後卻被其他男同學圍住，兩名男生強摘他口罩，還問「為什麼要綠人家」？張回答沒有，仍被身材高大的男同學從後猛推倒地、拳打腳踢，另名同學則拿了鋁製球棒猛打他臀部和背部，接著又把他從地上扶起來，要他趴在欄杆上，猛毆臀部，張伸手擋還被喝問「手錶很貴要不要先拿起來？」
張姓男學生被輪番痛毆、踹頭，過程中動手學生聽到有機車路過，就把球棒藏起來、拉張到一旁，等路人經過又拉他出來毆打，還將整個過程拍成影片。
事後張姓學生透過臉書向市議員江和樹陳情，江和樹說，雙方並沒深仇大恨，僅為一點小事、看不順眼就打人，旁觀者不僅沒
制止還攝影留下紀錄，「這社會到底生了什麼病？」他說張姓學生很擔心，長大後會不會被人拿影片恐嚇威脅。
台中市教育局表示，該找事件發生後，張姓學生在家長陪同下就醫驗傷，隔日向警方報案並製作筆錄。校方也立即進行校安通報、召開學生獎懲委員會，嚴懲首謀學生，這段期間學校避免行為人及被行為人再度接觸。教育局也會提供輔導資源協助學校輔導學生，以維護學生受教權。
據了解，該案在場者有5男1女，其中一名是他校學生，其餘2人和張生同班，這5人在事件發生後，已陸續辦休學。張生則因被打後內心受創傷，至今未上學。
※【NOWnews 今日新聞
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