洩製毒情資釀殺機！新店咖啡商遭行刑式槍決 兇手一審判無期徒刑
新北市何姓咖啡商，前年11月在家門口遭開槍射殺，經檢警追查後發現，天道盟華山會因懷疑何男洩漏毒品資訊，才以600萬為代價，找到槍手黃泳群行兇，案經審理，台北地院依殺人等罪嫌，判處黃男及涉嫌指使犯罪的張景欽無期徒刑、褫奪公權終身。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，全案發生在2021年11月22日，當天凌晨何男送小孩上學返家時，突然遭黃男在近距離連開4槍，導致其頭部、頸部受傷，何男妻子見狀連忙報警求助，但送醫後仍宣告不治；事發後，黃男迅速開車逃逸，期間還數度變裝、換乘交通工具到桃園機場，並搭機潛逃中國廈門，但飛機一落地就遭當地警方逮捕。
前年12月初，黃男被中國公安遣返回台，檢方持續追查發現，原來何男對化學物質頗有研究，與天道盟華山會部分幫眾有製毒技術的互動，卻疑因洩漏毒品資訊，遭黑幫大哥張景欽買兇殺害，北檢偵結後，依殺人等罪起訴張景欽、黃泳群及共犯陳憲民等人。
審理期間，黃男坦承犯行同時對死者家屬致歉，今天台北地院依共同殺人罪判處張景欽、黃泳群無期徒刑，褫奪公權終身；共犯陳憲民則以幫助殺人罪，處有期徒刑６年，全案可上訴。
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