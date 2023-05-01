首波梅雨鋒面要來了！「這天」全台有雨 南部缺水還要再忍忍
5月開始進入梅雨季，也是南部缺水能否有效改善的重要指標，氣象專家賈新興指出，梅雨季第一波鋒面將在下週日（5/7）抵達，當天白天鋒面影響，預估全台都會有降雨情形，特別是桃園至彰化一帶有局部較大雨勢並帶有雷雨，中央氣象局長鄭明典則提及，孟加拉灣附近的氣旋已出現，顯示能為台灣帶來較多降雨的夏季季風慢慢建立，近期台灣附近環境仍偏乾，5月下旬南部較有機會解渴。
記者張志浩/綜合報導
賈新興說明，明（2）日苗栗、南投山區及花東山區午後有局部短暫陣雨，週三至週六（5/3至5/6）各地天氣晴朗炎熱， 下週日清晨開始，彰化以南沿海地區有局部短暫雨，白天鋒面影響全台有雨，其中桃園至彰化一帶有局部較大雨勢並有雷雨。不過鋒面當天快速通過，下週一（5/8）降雨就慢慢趨緩。
此外，梅雨季要出現明顯的雨勢，除了冷暖空氣勢力相當造成的「滯留鋒」外，「西南氣流」這種夏季季風型態為台灣所導入水氣格外重要，鄭明典說明，通常4月底至5月初，孟加拉灣的水氣會逐漸增多，在這段時間會有氣旋發展，在氣旋慢慢增強後，印度季風的大氣型態就會慢慢形成，並為台灣帶來西南氣流。
而據今日的觀測，鄭明典提及，孟加拉灣氣旋已出現在預報圖中，且這個氣旋有完整的「夏季風支持」，不過這並不代表台灣立刻受到影響，目前僅是第一階段的開端，在氣候上，孟加拉灣氣旋會往北北西到西北方向移動，登陸後西南季風先往大陸華南推進，在1至2星期後，赤道區的夏季風才會跨越中南半島經南海到達台灣，因此5月上旬台灣可能還等不到較多的降雨。