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YouTuber奎丁遇「暴力情人」下跪道歉不夠　竟遭渣男怒剪長髮

▲奎丁在單曲《自打嘴巴》親揭往日感情傷疤，同時受到「紅心字會」邀請擔任公益大使，鼓勵曾遭受到暴力對待的朋友，能夠透過正確管道進行求助。(圖／紅心字會提供)
▲奎丁在單曲《自打嘴巴》親揭往日感情傷疤，同時受到「紅心字會」邀請擔任公益大使，鼓勵曾遭受到暴力對待的朋友，能夠透過正確管道進行求助。(圖／紅心字會提供)

記者周淑萍/綜合報導

訂閱將近70萬YouTuber奎丁，近日透過單曲《自打嘴巴》親揭往日感情傷疤，同時受到「紅心字會」的邀請，擔任公益大使，將自身經歷的過程與受暴家庭分享，鼓勵曾遭受到暴力對待的朋友，能夠透過正確管道進行求助。奎丁說：「回想8年前遭受傷害及被施暴的過程與經歷，決心不再《自打嘴巴》勇敢面對走出陰影。」

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奎丁回想起八年前遭受傷害及被施暴的過程與經歷，被當時的前任與男友逼問「你愛的是誰？」即使她跪地求饒道歉也無法離開現場，甚至被男方用力推倒及掐著逼問，最後兩位男生為了消氣，竟然一人架住奎丁，另一人拿著大剪刀，剪掉奎丁長髮；事後，男生還到奎丁的家中，當她媽媽的面說「有怎樣的爸爸，就會生出怎樣的女兒，家教很差，女兒你教成這樣」等話語，讓她媽媽擔心受怕，為女兒所受到的遭遇心疼難過。

▲奎丁單曲《自打嘴巴》親揭往日感情傷疤，同時受到「紅心字會」邀請。(圖／紅心字會提供)
▲奎丁回想起八年前曾遇到的恐怖情人，至今依然心有餘悸。(圖／紅心字會提供)
當年所留下的陰影，如今也讓奎丁以透過文字、歌詞、音樂、影像等方式，除了揭開自己的感情傷疤外，還與「金曲樂團」麋先生主唱聖皓共同創作完成單曲《自打嘴巴》，而MV她也挑戰擔綱導演和另一位MV導演道森共導，以一鏡到底的方式呈現。奎丁說：「想讓大家知道，我不只是花瓶，而是有實力的花瓶。」

奎丁這次也受到「紅心字會」的邀請，擔任公益大使，將勇敢面對自身經歷的過程，化作勇氣與受暴家庭分享，鼓勵曾遭受到或是正面臨無論是行為上、言語上、身體上等，威脅或暴力對待的朋友，能夠透過正確管道進行求助；紅心字會表示，家庭暴力絕對不是別人的家務事，許多隱藏在社區的家暴事件，「非常需要你我一起來協助發掘」，才能避免更多不幸事件發生、重演。

▲奎丁單曲《自打嘴巴》親揭往日感情傷疤，同時受到「紅心字會」邀請。(圖／紅心字會提供)
▲奎丁邀請11位YouTuber、網紅、藝人、歌手，共同合作拍攝新作品《自打嘴巴》詮釋各樣式的感情糾紛。(圖／紅心字會提供)

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