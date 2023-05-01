《與惡》導演林君陽掌鏡《人選之人》 「開拍前相當忐忑」
Netflix幕僚職人劇《人選之人╴造浪者》，由《我們與惡的距離》導演林君陽執掌，談及首度拍攝「選戰幕僚」新創職人題材的心得，林君陽導演分享：「其實接下《人選之人》和當年籌拍《與惡》的心情頗有雷同之處。和當時一樣，我們都不知道這樣的故事會帶我們走往何處，混搭的類型、切進真實世界的鋒利觀點、期待各種換位思考的可能。」他也表示，雖然開拍前相當忐忑，但也帶著期望觀眾能透過影集更貼近這群「人」的心情，想透過影集引領觀眾一起感受幕僚們繁忙的選戰工作與日常。
記者羅凌筠/綜合報導
劇中由金鐘視后謝盈萱、黃健瑋、王淨等黃金陣容化身「公正黨」幕僚團隊，集思廣益打出漂亮選戰，為了還原真實競選黨部辦公室，劇組租下2層樓、約上百坪的辦公室，完整呈現政治幕僚職人們的工作日常，導演林君陽直言場景非常寫實，「它的大小、尺度，我相信真的有別於以往你會看到的辦公室職人劇」。
賴佩霞這次在劇中受邀演出公正黨主席兼總統候選人「林月真」，舉手投足都兼具總統候選人的知性與氣勢，說服力十足，導演林君陽也大讚：「從第一次視訊見面就覺得佩霞姐的氣質和氣場都相當適合這個總統候選人的角色。」賴佩霞分享，「一開始跟導演碰面時，導演跟我說，佩霞姐，做自己就好了，所以要我在街上做從來沒有做過的事情，會思考路人怎麼看你，而且真的有路人來問現在在選什麼？真的很有趣。」
劇中王淨和戴立忍有一段親密戲，林君陽導演坦言其實現場大家都很緊張，事前有做了很多的溝通，希望能夠讓演員在最安心的狀況下拍攝，王淨也表示有感受到劇組的體貼，在現場時服裝組也一直讓她穿著背心，她開玩笑說：「我是女孩子也不好意思問什麼時候可以脫，但現場看到導演跟攝影師很謹慎的在溝通，我心裡就在想『我根本沒差』。」現場語出驚人，讓林君陽馬上回應：「女生矜持一點。」王淨接續著分享：「最後是我忍不住，問了導演我什麼時候才可以脫。」林君陽也表示：「現場其實大家都希望保護好演員，所以有特別小心的在執行每個步驟，但若可以重來一次在熟悉彼此的信任基礎底下，應該會有更不一樣的火花產生。」