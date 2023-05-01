北市動物園合作國際保育聯盟！盼翻轉「瀕危野地貓貓」命運

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野貓保育聯盟（WildCats Conservation Alliance）是一個國際性的非營利組織，成立於2015年。總部設在英國倫敦，他們的團隊由一群來自世界各地的保育專家組成，旨在推動野生貓科動物的保育、科學研究和教育工作。
該組織的成立源於域內的大型貓科受到棲息地破壞、人獸衝突的獵殺及盜獵等等威脅，導致牠們在域內的野生族群數量銳減。聯盟希望透過保護域內的這些大型貓科動物以及其棲息地，讓這些珍貴的物種能夠免於滅絕。其工作範圍包括：支持野生貓科動物的保護計畫、協助野生貓科動物的研究及推廣野生貓科動物的保育意識等。
臺北市立動物園積極參與貓科動物域外保育計畫，近幾年除了實際參與雲豹等貓科動物的域外保育計畫外，從2022年起由EAZA貓科專家群主席Alexander Sliwa博士介紹下，與EAZA官方共同支持野貓保育聯盟在域內所執行相關保育計畫，如在印尼Bengkulu的國家公園棲地保護、泰國的Khao Laem National Park內老虎族群數量調查及東北豹、虎的長期族群監測等，以經費實際支持域內（原棲息地）研究工作，從「外」而「內」展開行動。
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