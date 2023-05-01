南下與藍營民代座談全程台語！郭台銘：以「新十大建設」改變台灣

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今天出席座談的包括國民黨高雄市議會黨團總召陳美雅及黨籍市議員黃柏霖、黃紹庭、劉德林、陳麗珍、李雅靜、王耀裕及前市議員童燕珍、立委參選人陳若翠、、張顯耀、曹桓榮、孫建萍等人。無黨籍的高雄市議員朱信強也到場，據稱國民黨高雄市黨部主委羅世雄一度低調到場，但並未現身。
座談主持人童燕珍一開頭就指出，過去中央政府長期忽視高雄的發展，資源分配不均，需要一個能夠突破困境，同時也懂得產業發展的領導人，強調「郭台銘董事長是長期對台灣經濟發展有貢獻的人」，並呼籲現場的與會者一起來支持郭台銘代表國民黨出征，並強調台灣需要一個有魄力能改變的人。
郭台銘致詞指出高雄是南部發展的核心區域，如何在過去加工出口以及優良海港的基礎上強化地方經濟發展，然而在民進黨執政的這些年，高雄不僅沒有蛻變，財政紀律紊亂，還讓龐大的債務留給子孫，「這一定要改變，並需要現場與所有議員跟地方人士請益，大家一起集思廣益共同努力。」
與會議員紛紛表示自己一直以來深耕在高雄，在國外繞了一圈，一直期待南台灣能有所蛻變，過去經國先生的十大建設，讓高雄脫胎換骨成為國際大港躍上國際的舞台，是台灣重要的運輸重鎮，但這麼多年過去了卻一直在消退式微，年輕人出走、招商動能疲弱，「郭台銘是世界級的人，但起手式在南部起跑，這很不同！我們希望有這種人來帶領台灣變得更好！」
朱信強指出，「我相信由您(郭台銘)來帶領大家出來競選，我們在座所有人一定會全力支持！唯有您可以帶來和平、真正跟美中高層對話，我們需要您代表我們出來一起帶動經濟，不要變成彈藥島。」
國民黨地方黨部重要人士則表示，高雄有大量的中小型重工產業和加工代工製造，強調「我想其他人來做應該很難改變現況！但郭台銘董事長有珍貴的跨國企業治理經驗，您(郭台銘)從南部出發勢必能夠帶領高雄重回世界的舞台。」
郭台銘強調自己是「政治素人」未來會與大家站在一起，指出自己沒有足夠的政治資源與支援，因此能夠獲得這麼多地方政治人物的支持非常開心也非常感動。他重申高雄已經等太久了，南臺灣有很多直得發展的產業，未來一定會讓高雄和南臺灣成為新創重鎮，讓許多年輕人不用「北漂」好好為自己的家鄉打拼。
郭台銘全程指出，台灣是自己的家鄉。從沒勢力沒背景一路白手起家做到全球的企業，靠的是效率堅持以及毅力。他指出：「相信郭台銘能夠帶來改變！」這是今天所有人出席支持的重要理由。郭台銘強調自己一定不會辜負大家對自己的期待、一定會努力以「新十大建設」改變台灣、改變高雄。
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