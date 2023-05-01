立法院民主議政園　屋頂內外與行走貓道驚險照片

台中市市定古蹟原省議會議事大樓落成辦公65周年，立法院民主議政園區在官網上，首度公布數張建物「圓型屋頂」的內外照片，以及進屋頂前行走貓道的驚險過程，詳述當年興建圓型屋頂，坍塌後改變工法，並有意將銅皮刻意生鏽，成為現在青色的歷史故事。
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立法院中南部服務中心表示，原臺灣省議會議事大樓於民國47年5月1日落成並正式辦公，目前為台中市市定古蹟，今適逢其65周年，因此首度公布「圓型屋頂」內外，以及維修同仁在貓道上「飛簷走壁」的照片，民眾都可以上網閱覽，希望喚起大家對省議會的記憶外，並進一步親進園區，一起瞭解與回憶臺灣的民主發展。
中心表示，原省議會議事大樓最大的特色就是「圓型屋頂」，該屋頂約直徑16.6公尺、高4.7公尺，原本擬以鋼筋水泥興建，但興建過程中卻發生坍塌，為減輕重量，後來改採鐵架外貼銅皮的方式興建。
據省議會口耳相傳的說法，當年臺灣省議會係配合防空疏散的政策，而從臺北遷移至臺中霧峰，貼滿銅皮散發金色光芒的屋頂，於空中來看過於顯眼，因此後來決議讓銅皮自然氧化，而呈現目前古樸的青色。
中心表示，圓型屋頂內也是放置燈具的地方，因此當屋頂下方議事堂的燈不亮了，維修人員就必須走在3層樓高，且沒有圍欄的貓道上，再爬上懸空的樓梯進入屋頂內，過程極為驚險，且在外罩銅皮又幾無通風的屋頂內工作，悶熱異常非常辛苦。
中心說，不管是過去或現在，許多默默付出的基層工作人員，都是讓議事順利推動的幕後功臣，他們的努力也值得被看見。但也因為進入圓型屋頂的貓道過於危險，目前並無法讓開放民眾進入屋頂內參觀。