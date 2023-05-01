立院初審經濟部轄管6法案　強化關鍵基礎設施保護

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立法院財政委員會已於4月27日排審3項法案，包括銀行法、證券交易法、期貨交易法的部分條文修正，對於實體破壞或虛擬侵害，以致核心資通系統無法正常運作，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。
立法院經濟委員會今天排審6項經濟部轄管強化關鍵基礎設施保護法案，包括電業法、天然氣事業法、石油管理法、水利法、自來水法、產業創新條例的修法。
其中包括增訂電業法第71條之1，以竊取、毀壞或其他非法方法危害裝置容量100萬瓩以上水力發電廠、120萬瓩以上火力發電廠主要發電設備、燃料輸儲設備、控制室、開關場、資通訊機房，或特高壓以上輸電、變電設備或調度室的功能正常運作者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金；另危害國安加重，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。
6項草案的修法架構和刑罰，和日前財政委員會審查銀行法等3項法案類同，採取一致性處理方式；至於修法歧見部分，例如國民黨立委楊瓊瓔等人主張併科罰金調高至600萬元以下，將留待黨團協商時併案處理，相關法案先送出委員會。
經濟部長王美花今天在立法院經濟委員會進行報告時指出，這次修法將重要電業、油氣輸儲、水利及工業專用港等設施、設備，分別以其各自主管法規，針對不法侵害的行為，區分實體與虛擬侵害類型，並課予較刑法為重的刑責；另基於不同犯罪態樣及危害程度為層級化處理，以符合罪刑相當原則，周延法益的保護。
立法院經濟委員會審查完竣6項法案，對於以竊取、毀壞或其他危害重要設施、設備功能正常運作，以及意圖危害國家安全或社會安全而攻擊重要關鍵基礎設施者，加重刑責，並參考相關法規立法結構，採取行為加重要件，區分釀成災害、致人於死或重傷分別加重處罰，同時為周密法益保護，引入未遂犯設置。（編輯：翟思嘉）1120501