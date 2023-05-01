中油遭爆員工「酒醉」上工！市議員籲查RDS工廠 轟比酒駕更可怕
去（2022）年10月27日晚間，位於高雄小港區大林蒲中油煉油廠發生爆炸案，消防車出動18台、40多名警義消都到場救援，所幸無人傷亡，事後調查肇事原因是「空氣冷卻器集管箱破裂」，不過高雄市議員陳麗娜接獲吹哨者爆料，直指是天值班工程師忽視異常監控訊號才釀禍，同時中油內部存在嚴重人事管理問題，甚至有工會幹部把高粱酒帶進工廠、公然聚眾飲酒的行為。
記者林莞茜／綜合報導
國民黨高雄市議員陳麗娜今（1）日上午，在議會社政部門質詢時指出，中油大林第三重油工廠（RDS3）去年爆炸，經過半年委託第三方做的事故調查直指設備問題，但卻有知情人士指稱，肇事原因和當天值班工程師忽視異常監控訊號有關，對此中油否認，還強調事故前儀器訊號皆無異常，查核建壓查漏資訊，無人為釀禍。
陳麗娜要求，中油內部應該要好好檢討，勞工局也有責任糾正回來「如果機械、人為因素都查不到，重複上演發生工安意外、市長震怒、勒令停工，罰款罰一罰，事件卻一再發生，勞檢如何發揮作用？」，否則不只內部員工，外部居民也都會受害，痛批「酒醉操作比酒醉駕駛更危險」。
勞工局長周登春則表示，建築工地、工廠不可以喝酒，高風險製程的工廠更不應該，而勞動檢查有2個重點，分別是找出不安全的機械設備，再來是不安全行為，但一般是做書面檢查、看設備，置物櫃是私人領域不會去看，後續會針對內部管理的部分加強檢查，尤其國營單位會更著力。