中市「中高齡就業」網站　議員批職缺「無半項」

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張玉嬿表示，市府推動企業僱用中高齡就業，近15個月發放企業僱用獎助、持續僱用65歲以上、補助失業者就業等獎勵金共451萬元，平均單月統計的企業家次、人次都偏低，政策成效有限，配套措施有待突破，也應加強宣導。
她質疑，勞工局就業服務處網頁，點進去「中高齡就業服務及資源」，只有「各就業服務地點及聯絡方式」、還有一堆滿滿文字的政令宣導，通過層層連結點進白金職人、不老高手專區，路徑的重複連結太多，點了半天也找不到職缺，網頁設計不實用也不友善。
謝志忠、張玉嬿又說，反觀民間的人力銀行，只要寫上「中高齡求職」的關鍵字，各種職缺、工作機會清清楚楚，勞工局就業服務處求職服務的網頁應該改版，要有完整分類的職務，落實看得到、用得到，中高齡就業服務專區要找得到工作機會。
黃守達指出，安心即時上工計畫到6月底停止，現在媒合推介上工人數有7550人，僅3229人進用結束提供後續的就業服務，剩餘的4321人，有多少人是中高齡就業者？勞工局應審慎思考如何協助。
王立任也表示，中高齡勞工就算就業後，一樣要面臨長輩與孩子要照顧、健康狀況、雇主對年齡的顧慮影響到薪資等問題，要求市府也要針對這些主要的需求來加強改善，促進更友善的中高齡就業環境，提高就業意願。
議員要求，LINE這麼普及，勞工局應該建立適合中高齡行業群組，根據個人失業前的類似行業，快速地對失業者做職業推介；市府更應選定適合中高齡的職類，由市府權管機關或事業單位擴編員額，專案辦理優先僱用，破解中高齡求職者的困境。
另外，黃守達也提到，近期勞動部推動疫後改善缺工擴大就業方案，鼓勵勞工投入缺工產業，從「獎勵勞工就業」、「鼓勵雇主進用」二大面向著手給予補助；他要求，台中市政府也應該要提出自己的對案，提出配套或加碼方案。