獨／直擊企鵝妹現蹤淡水！讚台灣人「1大暖舉」：我從來沒體會過
南韓知名實況主企鵝妹Jinny（柳允進，윰찌니）從4月23日號開始展開台灣徒步之旅，要從宜蘭頭城走到屏東墾丁，驚人又瘋狂的企劃，也引起全台民眾關注，一路上也獲得許多人的力挺與支持。今（1）日已經來到第8天，人在淡水的她，也大方接受《NOWnews今日新聞》訪問，大讚台灣人貼心又友善。
記者詹鎰睿/台北報導
企鵝妹今日計畫從三芝走到北投，路程行經淡水，只見企鵝妹頂著大熱天，一邊手持直播工具，一邊爬坡走路，她表示，正在尋找一個挑戰的目標，來完成人生夢想，才會決定來台灣展開徒步環島之旅，在過程中也不忘誇讚台灣的民眾以及粉絲都對她都非常好、非常友善，也很貼心。
訪問時，企鵝妹也遇到一位男性粉絲主動打招呼，企鵝妹興奮解釋，這位粉絲是昨天主動幫她提裝滿重物的背包，並對他十分感謝，而被問到會不會累？企鵝妹充滿活力地說，只有雙腿小小的疲倦而已，此外她也分享這次的環島旅程很瘋狂，「我從來沒有得到那麼多人的支持」，並十分感謝所有幫助過她的台灣人，讓這趟旅程變得很有趣，直呼：「我們可以做到的！」
企鵝妹也展示台灣粉絲送給她的禮物，除了滿滿的食物與水之外，包含遮陽帽、後背包、運動涼感毛巾等等，還有一面粉絲親手製作的旗子並寫著「企鵝妹環島趣」，讓她倍感貼心，面對今天目的地北投，雖然路程遙遠，但企鵝妹完全不畏懼，笑笑地說「long long way to go~（很長的路要走）」。
由於正逢51連假期間，淡水各地湧入人潮，許多遊客也都跑來與企鵝妹拍照，甚至還有民眾從超商走出來，直接掏出冰棒要請企鵝妹吃，有趣的是，還有加油站員工，從後方大聲呼喊企鵝妹「等一下！」並偷偷脫下制服與企鵝妹開心合影，可見企鵝妹在台灣人氣非常高，幾乎擁有明星般的待遇。