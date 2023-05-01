蔡英文曾喊勞工「心中最軟一塊」　國民黨團斥政見跳票、選舉籌碼

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吳怡玎說，蔡政府執政已經7年，其實可以將很多攸關勞工權益的法案法制化，包括《最低工資法》在內，吳怡玎認為，民進黨只想用發紅包的手段，只願一次次調整、一次次做為大內宣，但只要將《最低工資法》入法，勞工就能獲得最好的保障，依據GDP成長、物價波動幅度，為勞工調整基本薪資，但蔡政府不願做。
在勞保年金改革部分，吳怡玎指出，蔡政府完全沒有長遠規劃，每次以預算編列方式撥補勞保基金，難道勞工還要看總統、行政院長的臉色、心情，以發紅包方式撥補勞保虧損嗎？還是勞工只是民進黨的選舉籌碼？
吳怡玎表示，現在年輕勞工是錢少、事多、沒有家，近三年實質性經常薪資都呈現負成長，貧富差距越拉越大，半數勞工年薪低於50.6萬元，超過68%的勞工領不到平均薪資。111年本國勞工經常性實質薪資為4萬6838元，但青年人的薪資只有3萬4019元，付完房租、生活基本開銷後，根本存不到錢，又如何能買房？
國民黨團呼籲蔡政府，請嚴肅看待、支持國民黨團送到立院的三大勞工法案：《證券交易法》第14條，限制上市櫃公司董監事酬勞、《中小企業發展條例》第36條之2，鼓勵中小企業為員工加薪、《公司法》第235條之1，分派員工酬勞，給於當年度企業盈餘一定比例，不得低於同業。
國民黨立委賴士葆表示，五一勞動節全台勞工快樂不起來，不快樂的因素有二，一、是勞動條件的工時過長；二、是薪資所得過低；台灣在全球總工時排名第四，又稱為「過勞之島」；2020年台灣人工作時數超過2000小時以上。舉例德國，一年工時1300小時，只有台灣的六成。
賴士葆盤點，蔡政府提出的勞工政見全部跳票，包括了：改善青年低薪、最低工資法立法、基本工資三萬元、勞保年金改革。這四項政見與勞工息息相關，面對物價不斷上漲，蔡政府不斷宣稱調整多次基本薪資，但勞工幾乎無感。
賴士葆指出，勞工實質經常性薪資成長率，在2021（全年）為-0.04％、2022（全年）為-0.15％、2023年1月為-0.72％。數字會說話，這些數字代表了這幾年在蔡英文總統主政之下，不斷吹噓外銷出口成績有多好，上市櫃公司獲利有多好，但是勞工薪資如何呢?
賴士葆進一步指出，歐盟在衡量一個國家、社會是否有照顧勞工，從企業盈餘到底會有多少比例分給勞工來看，台灣不到50%，歐盟為55%。國民黨團一個多月前提出《證券交易法》第14條修正案，上市櫃公司有盈餘，要撥出一定比例分給勞工加薪，幅度由政府制定。結果，金管會和民進黨立院黨團說NO，不給過！
賴士葆提到，國民黨團提出《中小企業發展條例》第36條之2修正案，鼓勵中小企業給員工加薪，將加薪額度的130%租稅優惠，提高為200%。結果財政部和民進黨立院黨團又說NO，不給過！賴士葆質疑蔡政府，修正案只有稅損幾億元，蔡政府說什麼都不給過。國民黨團再提出《公司法》第235條之1修正案，要求企業分享獲利。結果經濟部和民進黨立院黨團說NO，不給過。
賴士葆質疑，難道是蔡英文總統跟王美花部長唱雙簧嗎？一方面鼓勵企業給員工加薪，當國民黨團提出相關法案保障勞工加薪的時候，蔡英文總統底下這些部會首長，還有妳主導的民進黨立院黨團都反對？即便不敢明目張膽喊反對，也會推拖拉說出一大堆似是而非的理由，就是不給過！
台北市議員李彥秀表示，2016年蔡英文總統剛上任時，「我會和勞工朋友站在一起」經常掛在嘴邊，最經典的「勞工是我心中最軟的一塊」，結果變成為最諷刺的一句話，在蔡英文總統執政7年以來，四大重要勞工政見全部跳票，原來勞工是蔡英文總統「心中最好騙的一塊」！
李彥秀說，蔡政府對於《最低工資法》制定投保的級距，從2016年勞保投保最低工資級距者佔19.17%，2021年投保勞保最低工資級距者佔23.23%，這也就是說，勞工領取最低薪資的比例人數逐年增加。李彥秀質疑，為何《最低工資法》遲遲未能入制定？許銘春部長對外稱，過去7年調整了6次最低薪資，但蔡政府難道不知道，通膨吃掉了調整後的薪資嗎？若能將《最低工資法》入法，就能夠依法滾動式調整勞工薪資。
最後，李彥秀指出，當蔡政府要大內宣時，就說台灣經濟發展是20年最好的時刻，但要提到為勞工加薪時，卻又說大環境不佳，要勞工們共體時艱，這難道不是把勞工當最「最好騙的一塊」？蔡政府無心、無能、無感，台灣勞工面對現狀，能不憤怒？