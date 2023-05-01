共創百年價值！舊振南推出迪士尼100周年限定冰粽禮盒
一年一度的端午節將近，台灣漢餅領導品牌舊振南134週年慶以「包裹百年心意」為題，推出全新「聚．時光冰粽禮盒」，適逢迪士尼100週年，禮盒加入全新迪士尼主題設計，並設計迪士尼造型的限定保冰袋，希望將最純真的美好心意獻給更多消費者。高雄萬豪酒店「皇豪中餐廳」於佳節前夕推出「粽豪千里端午禮盒」以及素食口味的「粽情粽意端午禮盒」。
記者陳美嘉／高雄報導
迄今已有134年歷史的舊振南今年攜手迪士尼，這兩個百年品牌合作推出限定禮盒共創百年價值。「聚．時光冰粽禮盒」由知名設計團隊「無氏製作」設計，以「包裹百年心意」企劃做為設計方向，強調舊振南與迪士尼100周年所傳遞的精神，將舊振南的中式圖騰與迪士尼角色圖像以色塊分割，巧妙呈現中西融合風格，除此之外，更將迪士尼角色的經典名言結合端午節的祈福傳統，以籤詩的形式將祝福心意包裹於冰粽之中，讓人們不僅能得到味蕾上的感動，同時也能從「心」得到療癒。
「聚．時光冰粽禮盒」精選楊枝甘露、百香芒果、黑糖綠豆沙三款口味，冰涼Q彈的水晶皮搭配甜而不膩的餡料，是盛夏絕不可錯過的美味。即日起預購開跑，建議售價1,099元，購買4組可享免運優惠，售完為止。凡購買「聚．時光冰粽禮盒」即贈迪士尼100週年限定款保冷袋。
高雄萬豪酒店「皇豪中餐廳」推出「粽豪千里端午禮盒」以及素食口味的「粽情粽意端午禮盒」。有廣式底蘊豐厚的「鮑魚干貝裹蒸粽」、鮮嫩肥美的「黃金子銀東坡粽」，素食端午粽則有三款，包含以山珍之王入餡的「珍味松露猴菇粽」、層次豐沛的「御品佛跳牆粽」以及沁心香甜的「紫薯桂花西米粽」，由餐廳主廚池一明率領團隊手工限量製作。端午禮盒於5月1日至6月17日限定販售，下單後5天即可取貨。每款禮盒皆贈精美保溫袋一只，5月31日前預購享95折，大宗採購另有優惠。