名家論壇》鈕則勳／拚徵召！侯、郭、朱三方較勁

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雖然郭動作頻頻，但侯也不是省油的燈，即便不能大辣辣從事競選，但強化市政績效絕對是侯最大的本錢。就如日前出訪新加坡，從城市外交延伸至大選的戰略軸線就非常清楚，包括藉星國切入國際經濟整合，也能和民進黨重視從美國或日本切入的現實中互別苗頭 ; 而侯有與新加坡副總理、也可能是下任總理人選黃循財會晤，當然有強強聯手、相互拉抬，形塑總統架勢的可能。特別是在郭頻頻出訪之際，侯藉訪新加坡除可累積與充實國際觀及外交能力，也可取經星國的相關政策，並為日後訪美作鋪墊 ; 星國又是馬習會與辜汪會談地點，具象徵意義及戰略地位，侯首場國際訪問選擇新加坡，除象徵意義，也是想藉以突顯兩岸關係的重要性，重拾藍軍的相對優勢。
另外由於藍軍內部挺侯政治人物頗多，而國民黨新北市議員也多挺侯，是以國民黨團提出議事日程表異動，將原訂六月開始的施政總質詢，提前至四月廿七日舉行，引發民進黨不滿、放棄投票，該案雖通過，且侯也表示尊重與配合，但藍軍操作儼然埋下了綠軍日後在議會強烈杯葛並硬貼侯「落跑市長」標籤的可能性，對侯之利弊，仍難論斷。即便陷入政治攻防，也一直被綠軍持續鎖定攻擊，侯仍有與其他政治人物最大的區隔性優勢，就是他從未口出惡言或一味討好，畢竟很多自以為聰明的政治人物總認為，台灣人民粹、好騙，只要說好聽話，就可以忽悠，但鮮少把民眾的需要、痛苦擺在最優先作思考。侯卻清楚知道，人民想要的是好好做事、而非好好說大話的政治人物，是以「好好做事情」絕非是句空話，而是他希望給民眾溫暖，把民眾日常生活的小事，都當成最大的事去處理，才能讓民眾歲月靜好，過好日子，畢竟這對民眾而言，才是最奢望的小確幸。而這「少說話、多做事」的「侯式風格」不僅是讓他選票不斷創新高的關鍵，也累積了參選的本錢，更會是改變台灣政治文化的強大動能。
由上論述可知，侯、郭一動一靜卻各擅勝場，確實增加了朱立倫徵召過程中的壓力，但掌握徵召權的朱當然更希望在徵召過程中、乃至徵召後，仍能維持自己作為黨主席或「造王者」的權力，反而導致徵召的複雜化與不確定性，更可能使國民黨在選戰中失去先機 ; 畢竟朱還是會擔心，手中最重要的「徵召牌」如果用了的話，他可能什麼都不是，只能期待總統候選人的善意了。
所以朱一直拋議題並談到「三階段整合」，就是先確定黨內人選、再團結泛藍，最後期待整合非綠陣營，亦即和柯文哲的民眾黨合作，主要就是希望藉此不斷放大手中的徵召權，主導議程設定，建構主場優勢，累積籌碼來和日後被提名人做博弈。但這樣的操作不僅會使原本已然複雜的侯、郭二元較勁，變成侯、郭、朱三方力量競逐外，也可能讓勢必參選到底且要衝民眾黨立委議席的柯文哲有更多籌碼和國民黨談判，都可能讓原本較單純的選局變得治絲益棼 ; 如此一來，要力拚在民進黨內定於一尊，並以逸待勞漸次成立全國「信賴之友會」的賴清德來說，已然是一場硬仗。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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