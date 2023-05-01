白家綺打老公手機「飄出蘇晏霈聲音」！秒衝攝影棚 對質現場曝光
民視八點檔《市井豪門》媒體茶敘今（1）日舉行，傅子純、張書偉、蘇晏霈、王瞳、張家瑋、謝京穎、周宇柔都演正派，堪稱是被反派惡整的苦主們。蘇晏霈爆料有次吳東諺進棚拍戲，整個化妝間只剩蘇晏霈，剛好林道遠打吳東諺電話來，蘇晏霈代接，掛完3秒鐘換白家綺打電話過來：「妳怎麼會接我老公的電話？」蘇晏霈瞬間結巴：「是工作人員叫我接。」
記者羅凌筠/台北報導
蘇晏霈笑說她一拍完戲出來，白家綺馬上殺到化妝間，開玩笑說：「接我老公電話啊？！」緊張的蘇晏霈趕緊叫工作人員出來解釋，傅子純透露，白家綺平常很少來棚內跟吳東諺曬恩愛，王瞳也說平常多半是看到吳東諺打電話給白家綺，聊小孩的事。不過白家綺其實是要來民視主持《醫學大聯盟》，當天還跟蘇晏霈拍照留念，「盯場」疑雲純粹是打鬧而已。
吳東諺戲裡作惡多端，戲外吃足苦頭，有一場戲張書偉要壓制住躺地的吳東諺，膝蓋往吳東諺的蛋蛋暴擊，張書偉笑說：「他回去不敢跟家綺講。」拍攝武打動作難免受傷，張書偉也是被吳東諺一拳往肋骨捶下去過，一整天呼吸都會痛。
戲裡遇到恐怖情人吳東諺的謝京穎，被他在手機裡安裝定位，兩人戲外在化妝間也互不講話，謝京穎其實本人滿喜歡被男友控制，「別人控制我可以，我稱之為關心，我滿喜歡這種被在乎的感覺。」以前被男友規定衣著不能穿太露，謝京穎也會乖乖換掉衣服，她談起戀愛喜歡黏在一起，享受兩人世界。