《派對咖孔明》真人日劇來了！「這位男神」拿下諸葛孔明的角色
日本人氣經典動漫《派對咖孔明》今（1日）宣布拍成連續劇，真人版「諸葛孔明」確定由男神向井理來演，消息掀起廣大粉絲討論。
記者陳雅蘭/綜合報導
動畫《派對咖孔明》劇情描述三國時代，諸葛孔明在「五丈原之戰」中病死，諸葛孔明醒來後，發現自己以年輕之姿轉生到正在舉辦萬聖夜遊行的現代日本東京都澀谷。孔明在夜店與創作歌手「月見英子」相遇，孔明為了實現她的夢想，以軍師身分活躍於現代，隨著劇情發展，孔明獨有的思想與操作手法，逐漸影響包含音樂界在內的眾人，令音樂界產生巨幅變化。
日本富士電視台今早宣布驚喜，決定拍真人連續劇《派對咖孔明》，預計10月播出，主角「諸葛孔明」確定由向井理擔綱，主視覺劇照一併公開，至於「月見英子」由哪位女演員詮釋，目前未知，令觀眾非常期待。
對於接下《派對咖孔明》男主角，向井理表示該作翻拍成電視劇是具有挑戰性的決定，所以自己要怎麼演好「諸葛孔明」，呈現劇情所用到的「三十六計」更是重要，他也非常緊張與期待拍攝。談到「神還原孔明」的造型，向井理透露帽子高度長達210公分，設計來回更改多次，笑喊：「真的是又重又熱！」《派對咖孔明》動畫可至bilibili收看。