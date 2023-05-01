中市孕婦不好運？　議員籲請「好孕專車」

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何文海指出，現在年輕人願意生養孩子已經非常不容易，阿公、阿嬤們盼望含飴弄孫更是不容易，市府除了放出利多政策更應積極創造友善育兒環境。對於女性在懷孕期間，以衛福部所提供之產前14次產檢，得以讓醫生掌握胎兒生長情況是非常重要的環節。但越到懷孕後期，行動愈加不方便，並非每個家庭都備有汽車可搭乘前往產檢，甚至在經濟考量下，許多家庭也無法選擇搭乘計程車前往醫院產檢，這交通往返一來一回間，無形中也增加了許多風險。
何文海說，全台已有六縣市推出「好孕專車」，新北市的政策更是補助超過十年以上，而台北市在今年七月也將推出號稱全台補助金額最高，補助時間甚至涵括產後六個月的好孕專車，是目前關懷照顧孕媽咪最長遠的補助政策。
何文海質疑，當前少子化的時代之下，各縣市政府無不為提高生育率傷透腦筋，身為全台第二大都市並號稱幸福都市的台中市，盧秀燕市長更號稱為媽媽市長，至今卻仍在研議「好孕專車」的可行性，對於生兒育兒友善環境實在太過消極，台中市政府的效率與思維未免太落後！
何文海認為，盧秀燕身為媽媽市長，應該更能感同身受這些家長的需要，何文海議員呼籲台中市政府應加速跟進甚至超越其他縣市，研擬相關政策與福利，為辛苦的孕媽咪們推出「好孕專車」，減少女性在懷孕時期的不便，進而提升台中市年輕人生兒育女的意願。
副市長王育敏表示，各縣市社福政策因地制宜調整，盧市長重視公托育兒環境，將台中市生育津貼加碼一萬元至每胎兩萬元，讓孕婦家庭可彈性運用。社會局長廖靜芝則說，新北市好孕專車服務須先資產調查，對象針對低收與中低收入戶，並非每位孕婦皆可使用。
社會局說明，台中市10年未調整的生育津貼，去(111)年起已由1萬元增加至2萬元，以減輕新生兒家庭照顧負擔，且台中市現行有多項鼓勵市民婚育的措施和交通服務，如雙十公車、捷運、孕媽咪及親子停車證、孕婦產前檢查、低收入戶生育、產婦及嬰兒營養補助、到宅坐月子服務、育兒津貼、托育費用補助等。好孕專車仍須審視財源，廣納意見整體研議。