我是廣告 請繼續往下閱讀
當出現過敏症狀時，不少過敏患者常抱怨才半天就用掉出現半包衛生紙，鼻涕擤到鼻子脫皮，讓人心情跟著煩躁起來，也容易出現黑眼圈，尤其疫情期間更讓人引來側目。因此陳欣湄醫師分析夏季易引起的三大過敏原因，以及該如何應對。
夏季三大過敏原
一、塵蟎： 悶熱潮濕的台灣一年四季逃不掉的問題，尤其濕熱的夏天，家中塵蟎就躲在棉被中，醫師提醒記得趁大太陽時，還是要把棉被床單拿出去曬個太陽。
二、環境的改變： 因為夏天常吹冷氣房，許多過敏患者可能都有個經驗，進到冷氣房噴嚏就打個不停。不少患者疑惑難道冷氣房真的會容易誘發過敏嗎？陳欣湄醫師說：是真的有可能！ 有醫學研究發現當身體處在乾燥、寒冷的空氣環境，會容易讓身體過敏的肥大細胞（mast cell）釋出更多的發炎物質，例如：組織胺，讓過敏反應更加劇烈。
三、運動量減少： 因為天氣炎熱下，就怕一動就全身流汗，這樣天氣會讓人懶得動！但陳欣湄醫師說運動對於調整身體過敏體質有非常正面的幫助。
三要點遠離過敏體質
了解造成夏季過敏的原因後，醫師也強調想要遠離這樣擾人的症狀，最重要一步就是「避開過敏原」。
一、避開過敏原： 不換過敏過者有做過過敏原檢測，可以直接對照抽血檢驗報告，釐清過敏原。但如果沒做的人，陳欣湄醫師建議不妨做個「我的過敏日記」：每天紀錄吃過的東西、接觸的環境，當天如果有過敏狀況產生，回推前陣子接觸的東西，避開接觸後看看症狀是否緩解。
二、善用身體的免疫調節系統： 身體有四大免疫系統「NALT(上呼吸道)、BALT(下呼吸道)、GALT(腸胃道)、SALT(皮膚)」，其中50~70%淋巴免疫集中在腸胃道裡，這也是為什麼調整過敏，首當其衝調整腸胃免疫是那麼的重要。醫師建議除了可以吃一般益生菌以外，有些特別的益生菌例如：LP菌，從某些研究顯示，這類益生菌有調節免疫反應的功能，對帶有過敏體質的人不妨可以嘗試看看。
三、保持固定的運動量、多喝水、多排汗 ：不少過敏患者在運動後，過敏的症狀都可以得到緩解。
文、王芊淩／圖、何宜庭
延伸閱讀：
改善過敏從源頭做起！減敏治療降低改善過敏體質
過敏兒老是皮在癢？補充維他命D預防異位性皮膚炎
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夏季過敏族當心！醫師教你擊退3大過敏誘因