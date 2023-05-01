小煜慘被天心設局！遭況明潔當眾「猛甩巴掌」大罵 跪地畫面曝光
最近忙於拍攝八點新戲《天道》的況明潔、林昀希近日上三立都會台十點談話性節目《辣個女生》，大聊八點檔祕辛，主持人天心更替小煜設定情境劇，劇情則是小煜和「小三」林昀希偷偷出門約會，不小心被「正宮」況明潔發現，況明潔不僅直接抓住小煜，甚至連環打巴掌、瘋狂大罵，讓小煜根本沒來得及講完台詞就猛被呼巴掌，打到最後跪地求饒，讓況明潔笑說這種打戲最愛抓頭髮，且效果還特別好。
記者郭佩蓉/綜合報導
天心覺得八點檔懲罰戲是最讓觀眾興奮的，而且越來越恐怖，林昀希笑說有時拍戲站在旁邊，看到一些荒謬劇情發展就會忍不住笑，有時笑到連導播都講「不許笑，快拍完！」天心也笑說自己只要笑穴一點開就完蛋，林昀希也說有時後就會一直掐自己，因為不知道哪一台攝影機會拍到偷笑，天心則說有時恨不得咬舌自盡，因為完全無法控制，最後跟導演求饒說「你罵我吧！」她也認為八點檔的演員真是拼演技，臨時拿到劇本就要立刻消化，林昀希就記得剛加入台八演出時，有次演的太激動，台詞也多，因為過度換氣都快往生，小煜也覺得這些演員都很辛苦，一早起床要拍到半夜，林昀希笑說：「感覺就像在少林寺修行！」
八點檔在天心心中就算寒流來，就算颱風天，也還是得認命的跳海、淋雨，太陽就算再大，該泡的溫泉、桑拿可沒有少過，她說：「八點檔演員根本是做慈善事業。」況明潔、林昀希也分別在節目中爆料八點檔演員私底反差最大的演員，況明潔覺得得反差最大的就是江宏恩，他通常在劇中都是演很帥的王子，但私底下的他很搞笑，他私底下很愛講笑話，彩排時一直吃東西、找人聊天，因為他們台語好就很愛鬧大家，叫他們不要背了！有一場況明潔跟江宏恩有6、7頁戲，甚至還有摔杯子的戲，他也是一邊吃花生、巧克力，一邊跟大家對，還問況明潔要不要吃，但江宏恩一上戲就完全變了一個人，林昀希則覺得江宏恩看起來嚴肅，好霸氣有點兇，但他喝點小酒後就變得好可愛，會甜笑撒嬌，是好大的反差萌。