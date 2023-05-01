中市兒虐通報創新高　議員：市府有具體防範措施？

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林祈烽說，台中市兒少保護通報案件一直居高不下，根據衛福部的資料，108年通報5,099件，109年5,471件，110年5,138件，去年111年，來到新高的6,368件，平均一天就有17.45件的通報記錄，盧市長4年任內的兒少保護通報總案件，竟然高達22,076件，真是一個非常可怕、也很恐怖的數字。
林祈烽表示，副市長王育敏上週在答覆其他議員的質詢時說，通報數變多是因以往的黑數枱面化，這是好事；但他質疑，盧市長過去對兒虐問題束手無策，還說不要因個案而汙衊整個台中是兒虐之都。現在統計數字呈現，台中市一天平均17.45件的通報記錄，還能說是個案嗎？
林祈烽進一步指出，台中市的幼兒園、托嬰中心和居家托育違反＜兒童及少年福利與權益保障權法＞的通報調查件數都沒有減少，去年更呈現爆炸性的倍增，台中市家防中心統計，108年這3處的通報調查件數有78件，109年91件，110年82件，到了111年，翻倍到205件，盧市長真的有在關心台中市的兒虐問題嗎？
議員批評，前3年的通報案件未破百件，最後調查成立裁罰的件數和人員都不高，可是去年通報調查案卻一口氣膨脹翻倍到205件，裁罰成立案也高達100件、44人，近5成的比例實在高的嚇人，這不是一般的家庭兒虐案，而是收托機構和居家托育都發生了嚴重的大問題，市府有什麼解決方案？
副市長王育敏表示，她長期投入兒少領域，這不是只有台中的現象，雖然我們投入很多資源做兒少保護，全國的數字還是呈現成長的情況，這涉及現在的家庭形態，其實是非常的不穩定，家庭壓力大、婚姻結構不穩定、離婚率偏高，都是原因之一。