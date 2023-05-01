李多慧2度來台灣！一下機「親和力爆發」嘟嘴入鏡 粉絲：圓夢了
韓國啦啦隊女神李多慧（이다혜）今（1）天下午再度來到台灣，為接下來的4場賽事應援，稍早，也有不少粉絲已經守候在桃園國際機場，李多慧也再次展現親和力，一下飛機就和大家揮手打招呼，還停下來拍照簽名，宛如一場小型的見面會，讓粉絲淚喊「圓夢了！」
記者詹鎰睿/綜合報導
自從李多慧上個月結束來台初登場應援後，就讓許多球迷相當難忘，瘋狂敲碗樂天桃猿球團，趕快宣布李多慧的5月班表。如今，樂天桃猿也正式公布，李多慧將在3日、4日、6日、7日共4場比賽中登場應援，稍早李多慧也已經抵達台灣，與前來機場守候的粉絲朋友們互動拍照。
可以從李多慧的IG限動上看到，李多慧打扮相當休閒，藍白條紋的運動寬褲，搭配簡單的運動外套，裡面不忘穿上樂天桃猿的白色帽T，留著一頭烏黑亮麗的髮型，就像時刻散發著仙氣一樣，面對粉絲也是來者不拒，除了拍照合影，也在現場幫粉絲們的毛巾簽名，就有幸運拍到照片的網友直呼：「圓夢了嗚嗚！」
值得關注的是，上回李多慧來台時趁著工作空檔，抽空到九份老街打卡遊玩，而這次中間也留有一天的休息時間，也讓人相當期待女神接下來會在哪邊出沒，也意外引發粉絲熱烈討論。