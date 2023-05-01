明高溫狂飆36度！週末鋒面急轉變天 梅雨季「首波降雨」熱區出爐
結束為期3天的51勞動節連假，明（2）日鋒面、東北季風不再影響，各地氣溫略微上升，尤其北部回暖相當明顯，中央氣象局提醒，明日台南和高雄在中午前後，可能會有逼近攝氏36度的高溫出現，外出一定要特別注意防曬，較溫暖的天氣會持續到週六（5/6），下週日（5/7）有鋒面再次通過，中部以北、東半部和南部山區將出現雨勢，不過影響時間較短，下週一（5/8）天氣就會明顯回穩。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員廖經翔指出，明日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，且風向轉為偏南風，中南部地區也會出現一些較極端的高溫，溫度分佈上，北部攝氏20至31度、中部攝氏22至32度、南部攝氏23至34度、宜花攝氏21至27度、台東攝氏22至29度。明日中午前後台南、高雄近山區或河谷可能有逼近攝氏36度高溫，氣象局也對此發出「高溫資訊」提醒。
廖經翔表示，週二至週五（5/2至5/5）隨著東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐日回升，各地為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有可能出現局部短暫陣雨，週六晚上鋒面逐漸開始影響，東半部地區先轉為局部短暫陣雨，下週日白天則是中部以北、東半部地區及南部山區地區有局部短暫陣雨。
此外，廖經翔補充，雖然5月已經進入梅雨季，不過本週末的鋒面因為停留時間不長、型態偏向春季系統，因此不能算是「梅雨鋒面」，尤其南部平地降雨機率不算太高，週末降雨對缺水的情況可能無法明顯改善，目前預計較明顯的梅雨鋒面，可能要等到5月下旬至6月初才會建立，請民眾仍要節約用水。