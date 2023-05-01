消基會反對加拿大全牛齡進口 呼籲消費者發起拒買行動！
食藥署於4/27在官網公告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」草案，預期將開放加拿大全牛齡牛肉進口，若ㄧ切順利，到5/26將進入行政程序，最快今年下半年公告上路。針對於此，消基會今（1）日特別發文指出，2021年12月，加拿大再度傳出有牛隻感染牛海綿狀腦病（BSE/俗稱狂牛症），因此，南韓暫停進口加拿大牛肉，而中國、菲律賓等國也跟進，消基會呼籲消費者發起拒買行動，以捍衛民眾食安健康權益。
記者周淑萍/綜合報導
關於加拿大牛肉，台灣目前僅開放30月齡以下牛肉進口，而台灣和加拿大於今年2月已正式啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）談判，其中包括加拿大盼能比照美牛，開放30月齡以上的加拿大牛肉進口。為此，衛生福利部食品藥物管理署4/27預告，繼美國後，將開放加拿大全牛齡牛肉進口。
對此，消基會今日發文指出，至2015年12月，加拿大食品檢驗局（CIFA）發布加牛檢出狂牛症，所有的跡象都指向牛飼料的污染，報告題為「加拿大第19案牛海綿狀腦病的調查報告」；2021年12月加拿大，再度傳出有牛隻感染牛海綿狀腦病（BSE/俗稱狂牛症），因此，南韓暫停進口加拿大牛肉，而中國、菲律賓等國也跟進。
消基會呼籲應該強化食品安全風險治理的立法政策，加拿大牛傳出狂牛疫情才不過1年，「飼料」是否足夠安全的疑慮尚未釐清，現在進口全牛齡牛肉，真可說是未把消費者健康視為行政管理上最重要的事。
消基會表示，嚴正反對在加拿大牛尚有安全疑慮，且評估程序恐有違法之際，預告並決定開放加拿大全牛齡牛肉進口。消基會將呼籲消費者發起拒買行動，以捍衛民眾食安健康權益。