回應勞動節遊行訴求！民進黨細數政策　允諾續提升勞權與薪資

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於薪資與工時政策，民進黨自2016年以來，連續7年調漲基本工資月薪與時薪，基本工資增幅達6392元，比國民黨執政時期調5次、共2728元，幅度更大，為全體勞工薪資調漲增添動能。
張志豪強調，除了提升工資，民進黨也幫大家減稅減負擔。民進黨2018年首創長照扣除額，今年綜所稅四大標準扣除額也都提升，例如薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額，都調高了 7000元，相信五月報稅季全民會有感。另外，推動「0-6歲國家一起養」及「長照2.0」，在增加公共照顧服務的同時，也降低勞工家庭在長輩及托兒上的照顧支出。
張志豪指出，民進黨2000年首次執政，是第一個重視「職業災害」而立法的執政黨；第一個提供「勞工失業給付及職訓津貼」的執政黨；第一個制定「性別工作平等法」首度入法保障產檢假、生理假及育嬰假，二次執政增加產檢假及陪產假天數，推動夫妻可同時請領育嬰假及留職停薪津貼。
民進黨也是第一個「縮短工時」的執政黨，首度執政將每周48小時縮為兩周84小時，二次執政再修法落實週休二日；面對2000年產業西進、大批關廠勞工拿不到退休金及資遣費的困境，民進黨為勞工建立個人可攜式退休金帳戶「勞退新制」，並訂立「大量勞工解僱保護法」。
張志豪說，為讓青年有未來，政府投資青年、加值青年，從產業人力需求到青年職涯規劃、技能發展及就業服務，統整8個部會資源，推動為期4年的「投資青年就業方案」2019年至今已協助75萬名青年就業，青年失業率降至8.38%，是2009金融海嘯以來最低，目前正在規劃第二期方案。為讓青年有更多可以運用的收入，今年再放寬青年租金補貼的門檻，並且簡化申請程序。
張志豪強調，勞工的職業安全與過勞是民進黨高度關切的事，2022年開始實施「勞工職業災害保險及保護法」，建立從災前預防、災害補償及災後重建的社會保險體制。為受職災的勞工朋友提供更好的福利，「職業傷病診治專責醫院」、「職災職能復健專責醫院」都已經在今年正式上路。
張志豪表示，民進黨二次執政以來，從各方面關照勞工的生活，也有一些成果呈現給國人與勞工朋友，對於來自各界的期待，民進黨一定會持續努力、追求進步。