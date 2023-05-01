談戰爭與和平　郭台銘主張不畏戰、不避戰：99.9%中國人不想打仗

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郭台銘強調，政府要建立基金，投資全世界的機器人工業，到美國、日本與以色列共同去找，將來高科技戰爭是不用人的戰爭，如無人機、無人船、低軌衛星等，台灣人有的是頭腦，這麼多生意人能聯合投資公司，並且由政府、中研院牽頭。
郭台銘提到，韓國外交部改成外交通商部，「我們外交部為何要跑去跟那些中南美小國家建交？為了要過境外交。」郭台銘說，他10幾年前曾跟前總統馬英九說過，「你去的國家，我都不會去投資」，他強調要聯合需由國家先行，希望把外交部、經濟部等部整合出來，變成通商投資部。
「我們不怕戰，但我們要懂得用高科技的戰爭」郭台銘說，應該做機器人，還有下世代的無線低軌衛星、無線通信系統、無人機與無人車。他還說，今年1月他在香港與阿里巴巴控股集團創辦人馬雲見面，對方告訴他準備在戈壁沙漠種農業，馬雲用無人機去看牛、種草，牛吃後不會產生二氧化碳，而每個牛生出來也有晶片；高科技平時可用於農業、工業，但戰爭時要可拿來作戰。
郭台銘表示，將來要打戰爭要買未來世代的武器，「為什麼要讓自己的子弟上戰場？我們不畏戰、不避戰，但是我們不求戰」，應先武裝自己開始，並展開與全世界、對岸的大談判，台灣幫大陸發展經濟、科技，對方也願意，「那他（指中國大陸）為什麼要打你？只要我宣布不台獨，那我講不台獨，他比較相信我？還是賴清德講台獨，他比較不相信？」
最後，郭台銘強調，他有誠信，生意人不喜歡打仗，相信99.9%中國人、美國人都不想要打仗，戰爭與和平的選擇，他選擇和平，但不畏戰、不避戰用科學方法準備武器，打未來高科技戰爭，他直言美國也一樣都是無人機、無人艦，為什麼我們不能？