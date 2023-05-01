NBA季後賽／為什麼勇士的年輕球員得不到更吃重的角色？

我是廣告 請繼續往下閱讀
在首輪季後賽Jordan Poole雖然先發了4場，但場均只獲得23分鐘；Jonathan Kuminga則僅6.7分鐘，且大部分時間是在垃圾時間，《The Athletic》內文指稱Curry在搶七戰之前發表的演講是對他們而說。
過去隊內大部分的講話是由Draymond Green承擔，但這次Curry主動表明想由他來負責。在這次演講中，他要求所有人放下情緒性的東西，否則就不要搭上前往沙加緬度的球隊巴士，並承諾會帶領球隊取勝。
於是，所有人響應球隊領袖發出號召，答應暫時接受這個有約束力的協議，他們在系列賽第7戰只發生7次失誤、抓下18個進攻籃板、傳出25次助攻，Curry拿下50分——搶七戰有史以來的單場最高得分——最終勇士們帶著勝利離開。
但是這樣的問題越來肯定會越來越被激化，我們不禁要問，是什麼讓Poole、Kuminga得不到更多時間。問題指向了效率，作為上一季的奪冠功臣之一，Poole本季在簽下大合約後的成長有些停滯了，他依然需要大量球權。
在勇士體系之中，為了保證空間，他們要進行很多無球跑動，但Poole整季不穩定的外線投射，以及防守上的身材問題，讓他更適合在板凳上帶領第二陣容。而到了季後賽，球隊需要Curry更多利用個人能力去解決問題，需要運球創造進攻節奏的Poole，作用也因此被更進一步縮減。
本季例行賽，Poole的使用率高達29.2%，這說明他在場上的球權占有比例很高，但他的效率值(BPM)卻是(-0.8)，有效命中率只有51.4%，他不能高效去運轉進攻，又不能和球星產生最理想的配對效果，所以教練團很難去提升他的角色，因為若要讓自己出現在主力陣容之中，他就要提升自己的防守，然後在進攻端去適應自己的角色。
Kuminga就更不用說了，他在這一輪的進攻效率只有88，使用率卻達到21.9，排名隊內第4，球到他手上就會停滯；在防守端又缺乏經驗，他的籃板率是7.4%，排名隊內第10，排在他後面的是3名後衛。
本質上，這和Russell Westbrook在湖人的問題是一樣的，當威少在快艇願意去做更多藍領工作時，他在和太陽的系列賽證明自己能夠爭取到一席之地。而從剛剛的數據來看，Poole和Kuminga——特別是有更好身體素質的後者——並沒有為贏得比賽時間做出相對應的努力。
在NBA的環境中，所有尊重都是自己爭取來的，不是有潛力一切就會自己端上前來。Poole和Kuminga贏得還不夠多，他們得展現出能匹配冠軍球隊的水準，才能處在那個位置上。
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。