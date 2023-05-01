名家論壇》單厚之／郭台銘南部聲勢真的好？

我是廣告 請繼續往下閱讀
相較於侯友宜仍被綁在新北市議會備詢，郭台銘的表態或論述都比侯友宜來得清晰許多，藍軍支持者的傾向也開始出現轉變。《聯合報》民調顯示，侯友宜、賴清德、柯文哲「三角督」的支持度分別是29%、27%、23%，換成郭台銘則是29%、27%、22%；而侯友宜、賴清德對決則是42%：35%，而郭台銘對上賴清德則是44%：33%。兩人可說是不分軒輊，郭台銘甚至還略勝一籌。
郭台銘之所以能在短短十幾天內追上侯友宜，在於郭台銘展現了更強的對抗意志，敢於批評民進黨的不當；而侯友宜仍然是被動的「承擔」，還要提防民進黨市議會的攻擊。一個主動出擊、一個被動防守，支持者的期待和民調出現消長，也是自然的事。
郭台銘空戰有斬獲，但陸戰卻只是虛有其表，看似到彰化、高雄拜訪，藍軍議員出席狀況都不錯，但這些議員幾乎都不會參選立委，與2024年大選沒有直接的關連，絕大多數的國民黨立委參選人，都還是傾向支持侯友宜。
議員歡迎郭台銘的理由很簡單，跟首富站在一起雖然未必真能沾到什麼好處，但至少不吃虧，而且還可以「提醒」一下侯友宜，該拿出應有的禮數和誠意。但在立委參選人這個層級，難免要問郭台銘未來的打算，如果沒拿到總統門票，郭董對立委還有多少的支持力道，還是會拍拍屁股走人？郭董可以興之所致、可以玩票，但立委參選人卻玩不起。
雖然郭台銘「不穩定」、侯友宜也經常「不確定」（例如公投、南投立委補選），但對立委參選人或國民黨中央而言，侯友宜還是相對「安全」的選擇，所以至今國民黨內的風向，還是相對傾向侯友宜，認為侯友宜出線的機率要高得多。
郭台銘4月5日自美返國記者會上，曾經提到過「民調」若輸給侯友宜會全力支持侯，但近日已經不提「民調」2字；國民黨中央近日也一再透露「民調非唯一關鍵」。原本這樣的說詞是為提郭留餘地，萬一郭台銘後勢看好、但民調還不足，也有提名的空間；但如今這樣的說詞也同樣適用民調相近的侯友宜。
雖說民調不是唯一考量，但民調畢竟是客觀的實力指標，由於郭台銘還有「程序正義」等問題，若兩人的實力相同或相距不遠的情況下，侯友宜出線的可能性還是較大。前國民黨立委蔡正元日前說郭台銘民調至少要贏5~8%才可能被徵召，是合理的推斷。
但如今國民黨可能5月17日就會確定提名，郭台銘能否在半個月再拉抬5~8%，相當值得懷疑。郭台銘近日為了爭取藍軍的支持，不斷強調「團結」、「互補」，即便最終沒有出線，應該也不至於重演4年前的景象。
《聯合報》民調的另一個警訊是，無論是侯友宜或郭台銘出線，柯文哲支持度都有22、23%，與侯、郭兩人的29%相去不遠，頗有點去年台北市長選舉的味道。如果沒有辦法棄保或整合柯文哲，無論侯、郭最終誰勝出，可能都是白高興一場。
●作者：單厚之／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com