Energy群組沒有唐振剛！張書偉還原「合體五月天」內幕：Toro負責
民視八點檔《市井豪門》媒體茶敘今（1）日舉行，張書偉打鬥戲不斷，針眼長2個月看不好，中途還帶著針眼合體Energy，擔任五月天高雄世運演唱會的嘉賓，張書偉受訪透露，是Toro擔任統籌負責對接五月天，為什麼前團員唐振剛沒有一起？他表示：「因為群組裡面沒有小剛，那是第一代群組，小剛是第三代，Toro走了5年才加入小剛，我前幾天才跟小剛吃飯，他並不會覺得怎麼樣。」
記者羅凌筠/台北報導
張書偉十幾年來都在演戲，從人間跳到神級的五月天舞台，花了點時間適應轉變歌手身分，他說：「那天在台上根本聽不到尖叫聲，因為很專心表演。」他說5個團員都滿強的，體力訓練到不會喘，但是還是有力不從心的團員，「看SOLO就知道，有些人沒辦法翻，能翻的就坤達跟牛奶。」
被問到劇組有沒有衝突？演員異口同聲說幾乎沒有，如果有人遲到就是會請喝飲料，蘇晏霈自首說曾經遲到1小時，因為自己手機沒電，睡過頭，就請大家吃東西跟飲料，大概5000元，不過大家氣氛融洽最重要。王瞳爆料翁家明曾經錄預告出槌，就說要請大家喝咖啡，大家也都很開心。
拍戲差點破相的蘇晏霈，表示有一場戲跟曾子益衝突，傅子純幫她擋掉飛過來的拆信刀，沒想到拆信刀的刀柄打中她眉心，差幾公分就正中眼睛，讓她當場嚇到痛哭。張家瑋則說被劇中大魔王吳東諺嚇到，尤其他拿盲人仗要打人，會被他的憤怒氣勢嚇到忍不住發抖。
傅子純自嘲是「外強中乾」的工具人，之前有許多動作戲，要抱演員、揹演員，結果腰閃到，被問到會不會影響私底下的生活，他說還是會以工作為重，但是像揹人走路，只能拍2次，再多就不行了。周宇柔第一次演八點檔，沒有武術的底子的她要演出刑警，壓力大到幾乎都失眠，所以每次拍攝前傅子純、張書偉也會教她怎麼出拳，畫面拍攝更有感，為此她很開心多了兩位師父。