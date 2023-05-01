否認戀愛沒人信！宋慧喬BLACKPINK Jennie上榜 第1名值得被懷疑
南韓演藝圈除了歌曲、影視作品深受國際歡迎，藝人的私生活、戀愛史，亦是大家關注的焦點，網友就對此進行「最讓人懷疑的戀愛傳聞」票選，今（1日）結果出爐，足球明星孫興慜、宋慧喬、BLACKPINK成員Jennie包辦前三名，BIGBANG隊長G-Dragon、「南韓四大公共財」姜棟元也上榜！
記者陳雅蘭/綜合報導
根據論壇《dcinside》票選，孫興慜、宋慧喬、Jennie被選為「否認戀愛傳聞也值得懷疑的明星」前三名，孫興慜在總票數7萬2620票中，拿下8897票當選第一名；他曾與Girl's Day前成員珉娥、After School前成員劉小英、BLACKPINK成員Jisoo傳過緋聞，但孫興慜從未承認過，粉絲仍對他談戀愛的可能抱持高關注與期待。
宋慧喬拿到8021票當選第二名。她2016年因拍攝電視劇《太陽的後裔》結識宋仲基並結為連理，2人卻在1年8個月後離婚；爾後宋慧喬只要每拍完一部作品，都會跟劇中男主角傳出緋聞，近日更有和《黑暗榮耀》朴成勳談戀愛的謠言；但宋慧喬每次一爆出緋聞，都不予理會，任媒體、網友隨意猜測。
BLACKPINK成員Jennie以7848票位居第三名。她曾和EXO成員KAI、BIGBANG隊長G-Dragon談戀愛，近日最受關注的則是與BTS防彈少年團的成員V旅遊約會，而這三段戀情，Jennie也都未承認與否認，網友則解讀成「這是變相的承認戀情」，對Jennie的「另一半是誰」相當關心。
除了孫興慜、宋慧喬、Jennie當選前三名，G-Dragon的感情史也備受討論，他獲得7793票緊追Jennie在後，G-Dragon也是從未認愛過的大咖；日前才跟BLACKPINK成員Rosé鬧緋聞的姜棟元，則以7734票些微差距拿下第5名。