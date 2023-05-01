郭台銘當選要在高雄蓋核電站？議員痛批：高雄人得罪他嗎？

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邱俊憲痛批，郭台銘先是說支持民進黨得肺癌，今天又要蓋一個核電廠給高雄？根本就是兒戲一場，視高雄市民安全與權益不顧，以興達、南部等目前設置於高雄境內的發電廠容量，早已足夠高雄在地產業所需，多年來也南電北送來協助其他區域用電需求。
邱俊憲說，現在郭先生為了成就自己競選總統的大夢，竟然要在高雄，要在附近人口眾多的半屏山設置核電廠，奉勸郭先生適可而止，不要為了搶奪自己的總統大夢門票，而來嚇唬、恐嚇、驚嚇台灣人民，不要把自己的總統大夢，變成高雄人民的恐懼噩夢。
議員黃文益則說，做為可能的總統候選人之一，從郭台銘的問答就可以得知，他完全不了解高雄，不了解高雄去年的整體發電量只有用到60％，其他都是北送，高雄工業、民生用電足夠，竟然還想要在半屏山蓋小型核能發電站，他有考慮過半屏山是傾斜的石灰岩地質，並不穩定嘛？這樣倉促的回答只會讓大家覺得他跟侯友宜沒兩樣，不加思索、沒有深度。
議員張博洋則痛批，核二在新北萬里、核三在屏東恆春，郭台銘連核電廠的位置都不曉得，就要來參選總統、提核能政見，只是凸顯郭總裁的準備不足，還沒正式參選總統，就先得罪高雄選民，郭台銘重返國民黨的路可能會越走越遠。
張博洋並呼籲，若郭台銘這麼熱愛核電廠，應優先蓋在藍營執政縣市，當成返回國民黨的籌碼條件，郭台銘就是一個為了錢可以隨便把台灣人的生命安全當作投資工具的人，這種人當總統，以後恐怕也會為了賺中國的錢，把國土安危當成他投資的交易工具。