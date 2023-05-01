「肩頸症候群」逾半數電腦工作者曾出現！　增生注射治療一舉多得

我是廣告 請繼續往下閱讀
肩頸症候群 電腦工作者最常見根據國外醫學期刊的研究統計，超過一半的電腦工作者曾經出現肩頸症候群，症狀包含頸部、腦後、肩頸交界處、肩膀、上背、上肢延伸至手腕，甚至手指的疼痛、痠脹、麻木或刺痛感覺，多數時候休息得以改善，但也不一定。
肩頸症候群分兩大類 肌肉骨骼與神經問題肩頸症候群事實上包含了很多不同的原因，細部診斷可分為肌肉骨骼問題或神經兩大類。肌肉骨骼的問題包含，頸部肌肉拉傷、頸椎關節退化、頸椎椎間盤疼痛、頸椎小面關節骨關節炎及肌筋膜疼痛症候群等；神經的問題則包含周邊神經壓迫、神經根壓迫、脊髓壓迫及後縱韌帶鈣化壓迫。
治療肩頸症候群 增生注射治療一舉兩得奇美醫療財團法人奇美醫院復健部主治醫師程信翰指出，治療肩頸症候群，重點還是要針對確認的病因才會有效。舉例來說，痠痛藥膏能舒緩肌肉拉傷，但對於椎間盤的疼痛效果不佳；口服止痛藥，只能短暫緩解部分神經根壓迫的不適，但藥效過了，症狀又會再次發作。
而使用增生注射，一來澈底處理神經壓迫，二來也較節省原本其他治療所需的時間。
生活型態及工作調整 避免肌肉骨骼痠痛要避免工作相關的肌肉骨骼痠痛，還是有賴生活型態及工作習慣的調整。這些習慣與知識，往往來自復健醫學與職業醫學領域的前沿研究與經驗，需要透過多方的管道才能更快的普及。
程信翰醫師表示，工作者的肩頸症候群儘管常見，但有時候卻沒有明確的診斷，因此治療上效果會有所折扣。增生注射能治療肌肉骨骼及神經壓迫的問題，同時也需要職業醫學的工作型態了解，才能根治並長久避免此一問題的發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57630
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw