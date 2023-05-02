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英雄聯盟／MSI季中邀請賽開打！賽制大改動　隊伍、賽程一次看

▲英雄聯盟「MSI季中邀請賽」今日（5/2）晚間8點在倫敦開戰。（圖／官方提供）
▲英雄聯盟「MSI季中邀請賽」今日（5/2）晚間8點在倫敦開戰。（圖／官方提供）

記者張志浩/綜合報導

英雄聯盟「MSI季中邀請賽」今（2）日晚間8點在倫敦開戰，各賽區春季賽結束後，本次共有13支隊伍將在這項等級僅次於世界賽的戰場中廝殺，其中包含LCK、LPL、LEC、LCS各有2隻戰隊出征，LLA、CBLOL、PCS、VCS、LJL將派出1隻戰隊挑戰，而台灣所屬的PCS則是由傳統強權PSG出賽，《NOWnews今日新聞》也整理本次賽制和參賽隊伍懶人包。

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🟡本屆MSI參賽隊伍

有別於以往由各大賽區派出春季賽冠軍出賽，今年在大洋洲賽區（LCO）與東南亞賽區（PCS）合併，土耳其聯賽（TCL）被下降至歐洲賽區（LEC）次級聯賽後，本次MSI改為4大賽區擁有2個名額，另外5賽區1個名額，共13之戰隊參賽。

韓國聯賽（LCK）：GEN.G、T1
中國聯賽（LPL）：JDG、BLG
歐洲聯賽（LEC）：MAD、G2
北美賽區（LEC）C9、GG
拉丁美洲賽區（LLA）: R7
巴西聯賽（CBLOL）: LLL
東南亞聯賽（PCS）： PSG
越南聯賽（VCS）: GAM
日本聯賽（LJL）: DFM

🟡本屆MSI賽制

本屆MSI分為兩個階段的雙敗淘汰賽，分別為「入圍賽」以及「分組賽」階段，首先登場的入圍賽中，各組4支隊伍將進行BO3雙敗淘汰賽，分組只要取得2勝0敗的隊伍直接晉級小組賽，除了勝部兩支晉級戰隊外，敗部也將產生兩支2勝1敗的戰隊，兩支戰隊將進行最後的BO5比賽，勝者晉級小組賽，因此8支入圍賽隊伍共有3隻能進入分組賽。

▲（圖／官方提供）
▲本屆MSI中8支入圍賽隊伍共有3隻能進入分組賽。（圖／官方提供）
進入小組賽後，賽制就較為直觀，8之戰隊將兩兩分為4組，全程採用BO5雙敗淘汰賽賽制，每組的勝隊可直接進入下一階段的分組賽，落敗的隊伍則會進入敗部組嘗試爭奪冠軍賽門票，總結來說，進入小組賽階段後，只要輸掉兩場BO5，本次MSI之旅就會劃上句點。

▲（圖／官方提供）
▲全程採用BO5雙敗淘汰賽賽制。（圖／官方提供）
🟡本屆MSI台灣參賽隊伍是誰？

台灣在LOL英雄聯盟賽事隸屬東南亞賽區（PCS），本屆MSI季中邀請賽則是由香港戰隊PSG Talon代表，拿下PCS春季賽冠軍的他們雖然是香港戰隊，但隊內6名選手皆為台灣人，本屆MSI中，PSG將由入圍賽打起，與DFM、G2、LLL分在同組，首場賽事在5/2晚上8點，面對日本冠軍DFM。

🟡本屆MSI比賽時間？

本次MSI入圍賽會在本週二至下週日（5/2至5/7）舉行，後續分組賽則是從5/9一路廝殺到5/21的冠軍賽。

▲（圖／PSG Talon臉書）
▲本屆MSI季中邀請賽中，台灣所屬的PCS(東南亞賽區)由香港戰隊PSG Talon代表出賽。（圖／PSG Talon臉書）

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