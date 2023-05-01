出席FAPA40週年晚宴　蔡英文喊Team Taiwan：台灣會堅定捍衛民主

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FAPA自1982年於美國成立以來，力圖從海外推動台灣民主自由、促進台美關係、維護台灣人民自決權、 並鞏固台灣主權獨立，奮鬥達40年 ，已成為全美聲譽最為卓著的「台美人草根倡議團體」。
幾十年來，FAPA在美國的「草根倡議」與「國會外交」從未間斷，持續深化對台灣生存發展至關重要的台美關係，並促成眾多美國挺台立法的形成與通過，以捍衛台灣的主權與尊嚴，提升台灣國防安全 ，並維護台灣在國際上的參與及話語權。
FAPA40週年慶祝晚宴今日晚間於台北喜來登大飯店登場，蔡英文於18時30分蒞臨現場。她致詞時表示，40年來感謝所有FAPA前輩站在美國國會山莊第一線，為台灣奔走發聲，做國民外交的先鋒。FAPA長期耕耘、紮實的草根工作，奠定美國跨黨派對台支持的重要基礎，「我要致上最高的敬意與感謝」。
蔡英文提到，上個月她剛完成瓜地馬拉、貝里斯的出訪，期間也過境紐約洛杉磯，不管在美國、在台灣都可以看到各位支持台灣走向世界，覺得很溫馨。
這次出訪讓國際社會更瞭解台灣守護民主、自由的決心，也得到越來越多民主夥伴支持。這幾年台美關係也有很多實質進展，台美交往限制逐漸放寬，這都是FAPA夥伴在美國長期耕耘、不斷透過各種方式把台灣聲音傳送到國際的成果。
蔡英文表示，近來中國透過軍演刻意提高威脅，影響印太區域和平，但台灣冷靜沉著應對，堅定守護台海和平，讓國際民主夥伴看到台灣的決心。「各位放心，台灣人會堅守在民主自由最前線，捍衛好不容易爭取到的民主人權」。
蔡英文表示，感謝大家在海外守護台灣，「我們都是Team Taiwan的一份子，一起挺台灣，未來FAPA會跟我們繼續一起努力，讓台美關係繼續升溫」。
簡明子說，FAPA是一個美國公民組成的非營利組織，成員可以跟國會議員表達關切，在美國國會山莊也設有辦公室。FAPA在國外推動台灣民主深化、鞏固，要讓台灣成為國際普遍承認的主權獨立國家，更促成美國國會友台法案的形成，謝謝蔡英文長期對FAPA的支持。
吳樹民說，台灣的處境很艱難，外面有中國這個惡鄰，內部有很多中國人利用台灣自由民主糟蹋台灣人。明年這一役關乎台灣人前途，希望海內外台灣人都能夠團結，完成台灣人繼續執政的目標，讓台灣成為正常化的國家。