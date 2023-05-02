iPhone這4招設定必學！　過濾簡訊、隱藏AirDrop聯絡人使用更順

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📍隱藏AirDrop聯絡人：對於同樣是蘋果陣營的用戶來說，AirDrop傳輸檔案相當便利，不需要加LINE也不用戶為聯絡人就能無痛無縫傳送，但每次開啟時整會顯示一排聯絡人，包含LINE或是鄰近的裝置名稱，畫面上總顯得有點雜亂，甚至不慎可能會傳錯對象，這時就可以直接關閉聯絡人來減少干擾。
路徑：設定→Siri與搜尋→「分享時顯示」滑到關閉的位置
📍拒絕垃圾訊息：「安安～你好！」、「有急事，請回電！」這些從未知聯絡人發來的垃圾簡訊，甚至是詐騙訊息，只要到設定內開啟「過濾未知的寄件人」一個簡單的動作就能過濾來路不明的簡訊。
路徑：設定→訊息→未知與垃圾訊息→過濾未知的寄件人→可以勾選Whoscall來幫忙過濾垃圾郵件
📍句號快速鍵關閉：輸入文字訊息時，點兩下空白鍵就會出現句點，是iPhone預設功能，對於有些人來說相當方便，但如果覺得困擾，可以到鍵盤內關閉「句號快速鍵」就能解決。
路徑：設定→一般→鍵盤→「句號快速鍵」滑到關閉的位置
📍紅點標記隱藏：iPhone上的各種紅點點的標記，有強迫症的用戶可能每天都在「消消樂」，不如，一口氣關閉吧！
路徑：設定→通知→到各APP選擇，往下滑到標記關閉