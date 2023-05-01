T1／最多領先53分！特攻首戰126:78打爆太陽 團隊42助攻20記三分
新北中信特攻今(1)日在主場進行季後賽首戰，他們幾乎在上半場就打垮對手，單場42次助攻、命中20記三分球，終場以126:78打爆對手贏球，系列賽以1-0領先。
記者黃建霖/綜合報導
太陽本季在季後挑戰賽淘汰台啤，士氣十分高昂，不過今天面對本季例行賽主場保持不敗的中信特攻，首節就被打出下馬威，特攻靠著艾德的快攻以及阿巴西的三分，開賽打出15:2的攻勢，之後金恩也在外線開火，該節團隊就傳出14次失誤，以37:19領先。
次節中信命中率居高不下，雙方分數越拉越開，太陽主力得分點萊斯遭到金恩和阿巴西輪流防守封鎖，客隊也因此找不到進攻重點。上半場打完特攻傳出23次助攻、投進10記三分球，金恩得到21分，率隊以66:39取得大幅領先。
易籃再戰後，戰況沒有太大改變，太陽面對特攻高壯的鋒線，打得十分掙扎，一度落後來到44分，三節打完以55:98落後，末節最多領先來到53分的分差，比賽早早生去懸念。
這場比賽，金恩命中5顆三分球、得到了27分，另有7籃板7助攻；艾德攻下24分14籃板，林秉聖得到14分，阿巴西12分。太陽方面，萊斯被守死，10投2中，得到13分。