盼帶台灣成和平角色　賴清德：與民主陣營合作、讓中國不輕舉妄動

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FAPA自1982年於美國成立以來，力圖從海外推動台灣民主自由、促進台美關係、維護台灣人民自決權、 並鞏固台灣主權獨立，奮鬥達40年 ，已成為全美聲譽最為卓著的「台美人草根倡議團體」。
幾十年來，FAPA在美國的「草根倡議」與「國會外交」從未間斷，持續深化對台灣生存發展至關重要的台美關係，並促成眾多美國挺台立法的形成與通過，以捍衛台灣的主權與尊嚴，提升台灣國防安全 ，並維護台灣在國際上的參與及話語權。
FAPA40週年慶祝晚宴今日晚間於台北喜來登大飯店登場，賴清德於19時30分蒞臨現場。他致詞時說，感謝FAPA前輩為了促進台美關係、捍衛台灣主權、維持台灣民主自由打拼，「大家人在美國、心在台灣，清德在這裡跟大家說聲謝謝」。
賴清德表示，台灣退出聯合國、台美斷交那段風雨飄搖的時間，是因為FAPA前輩遊說美國國會與政府，美國才能通過《台灣關係法》與對台六大保證等；40年來大家站在第一線為台灣打拚，對台灣國家安全以及促進台美關係、文化、教育交流等有很大貢獻。
現在國際局勢變化，台灣面對中國威脅，但台灣堅持自由民主的力量，「過去大家一起為民主打拚，未來要一起為和平奮鬥」，賴清德說。
他提到，和平是無價的，戰爭沒有贏家，「我們不能放棄和平的機會，現在一方面增強國家力量，另一方面也跟理念相近的民主國家合作」，希望台灣可以在印太地區發揮關鍵力量，扮演最主要和平發展的角色。
賴清德說，要從台灣站穩民主自由的立場，跟印太地區跟世界民主陣營共同合作，讓中國不敢輕舉妄動，「避戰才能止戰，這是我們的目標與價值，未來也要FAPA繼續站在第一線一起努力」。
簡明子說，FAPA在國外推動台灣民主深化、鞏固，要讓台灣成為國際普遍承認的主權獨立國家，更促成美國國會友台法案的形成，希望未來賴清德可以用總統候選人身分到華府訪問，並且在明年高票當選台灣總統。