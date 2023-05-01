美銀行風暴未歇！第一共和銀行遭摩根大通接管 2個月內第3家倒閉
美國銀行風暴未歇，自3月初矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank倒閉後，美國加州金融保護和創新部（DFPI）今（1）宣布關閉美國第一共和銀行（First Republic Bank）並予以接管，摩根大通銀行將承接這個總部設在舊金山的加州地區性銀行所有存款與多數資產。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《美聯社》、《彭博社》等外媒報導，經加州監管單位關閉後，第一共和銀行確定將由金融巨頭摩根大通收購其資產，當局表示，摩根大通將承擔第一共和銀行的所有存款，包括所有未保險存款及幾乎所有資產；第一共和銀行原先在8個州的84間分行，也將成為摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank）的分行，重新對外開放。
DFPI在指定美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）作為第一共和銀行的接管人後，美國聯邦存款保險公司通過了摩根大通對第一共和銀行的收購邀約，摩根大通除了承擔所有存款外，亦同意購買第一共和銀行幾乎所有的資產。
《彭博社》指出，第一共和銀行截至今年3月底的資產總額為2330億美元（約新台幣7兆1711億元）。排除雷曼兄弟等投資銀行，第一共和銀行的倒閉將成為繼2008年華盛頓互惠（Washington Mutual）破產後，美國金融史上第2大的倒閉銀行。