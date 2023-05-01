巴拉圭總統大選開票！挺台候選人自行宣布當選

美銀行風暴未歇！第一共和銀行遭摩根大通接管　2個月內第3家倒閉

▲美國第一共和銀行成為自三月以來，美國第三家倒閉的中型銀行。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國第一共和銀行成為自三月以來，美國第三家倒閉的中型銀行。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國銀行風暴未歇，自3月初矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank倒閉後，美國加州金融保護和創新部（DFPI）今（1）宣布關閉美國第一共和銀行（First Republic Bank）並予以接管，摩根大通銀行將承接這個總部設在舊金山的加州地區性銀行所有存款與多數資產。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《美聯社》、《彭博社》等外媒報導，經加州監管單位關閉後，第一共和銀行確定將由金融巨頭摩根大通收購其資產，當局表示，摩根大通將承擔第一共和銀行的所有存款，包括所有未保險存款及幾乎所有資產；第一共和銀行原先在8個州的84間分行，也將成為摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank）的分行，重新對外開放。

DFPI在指定美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）作為第一共和銀行的接管人後，美國聯邦存款保險公司通過了摩根大通對第一共和銀行的收購邀約，摩根大通除了承擔所有存款外，亦同意購買第一共和銀行幾乎所有的資產。

《彭博社》指出，第一共和銀行截至今年3月底的資產總額為2330億美元（約新台幣7兆1711億元）。排除雷曼兄弟等投資銀行，第一共和銀行的倒閉將成為繼2008年華盛頓互惠（Washington Mutual）破產後，美國金融史上第2大的倒閉銀行。

批美元是「金融恐怖份子」！印度銀行執行長事後澄清：不是那意思

矽谷銀行一度掀恐慌！美聯準會發布報告　承認監管不足

德意志銀行宣布裁員800人　目標幾年內削減成本5億歐元

有正職也難溫飽！加拿大物價飆漲　單月27萬人求助食物銀行破紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀