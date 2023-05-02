加拿大公務員罷工近兩週　逾7成達成協議重返崗位

我是廣告 請繼續往下閱讀
加拿大自4月19日以來已有約15.5萬名聯邦公務員參與罷工，儘管薪資問題是主要癥結點，工會也希望將遠距辦公納入團體協約。
公務員罷工不僅使移民相關聽證會取消、申請流程停滯，也令成千上萬名等待移民者身陷困境。這可能使本就缺工嚴重的加拿大，更難和全球爭奪優秀人才。
律師告訴路透社，罷工幾乎對所有人造成影響，從聽證會被取消的難民申請人到陷入困境的親屬擔保者，從移工到外籍學生。
加拿大近年上調移民人數目標至創紀錄的水平，希望在2025年之前，每年引進約50萬名永久居民，緩解從建築到醫療保健等行業的勞動力短缺問題。受到加拿大低生育率影響，移民已然成為加國經濟成長的關鍵驅動力。
這場大罷工爆發以來，欲移民者只能在海外苦等，其他外籍人士則擔心他們的居留證明過期，另有部分雇主聘不到所需員工，申辦護照的人也遲遲無法出發。
移民律師特切恩（Ksenia Tchern）說，她的辦公室不斷接到客戶憂心忡忡的來電：「我們尚未接獲任何回覆，我們能怎麼辦？」她表示：「我們只能告訴他們要有耐心。」
加拿大移民系統正努力趕工彌補COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的延誤，這場罷工讓延誤情況雪上加霜。
加拿大移民暨難民管理局（Immigration and Refugee Board）發言人由於工作受到罷工影響，無法說明罷工對移民服務造成影響的細節。（譯者：張茗喧/核稿：陳政一）1120501