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中醫徒手五分鐘治療　壘球員傷痛消失！

中醫徒手五分鐘治療　壘球員傷痛消失！
中醫徒手五分鐘治療　壘球員傷痛消失！

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】臺中慈濟醫院中醫部中醫傷科推動運動醫學發展，服務在地運動好手，首發為臺中市體育名校東山高中壘球隊、排球隊與韻律體操隊義診並教導預防運動傷害。壘球隊教練紀泳帆感謝臺中慈濟醫院醫師群，能來幫助年輕選手緩解身體不適，更重要的是瞭解如何在運動中自我保護，讓運動員生涯能走得更長更遠。

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台中慈濟推動運動醫學發展東山義診及衛教

中醫傷科主治陳相如帶領中醫師與復健科醫師等九人團隊，19日晚間趁東山高中體育團隊77位選手練習空檔，安排義診及預防運動傷害衛教宣導。復健科醫師陳佳菁特別針對壘球、排球以及韻律體操選手常見的運動傷害，以運動科學以及人體結構力學構造，提供選手們相對應的預防保健知識。中學打排球的中醫師游凱翔分享受傷經驗，提醒球員自我保護的重要。

中醫徒手五分鐘治療　壘球隊員傷痛消失

梁雅淳醫師指出，透過觀察選手運動時可能的肢體彎曲與伸展，及詢問目前發生疼痛的位置與程度，就可以知道選手需要的處置；因此義診包含身體評估、超音波檢查、中醫傷科徒手治療。

壘球隊員陳佳純因腰、肩、手腕不適請醫師治療，陳相如醫師透過手指末端調整、肩關節旋轉肌袖平衡調整及腰椎整復，不適症狀竟在這治療五分鐘內就消失了，讓陳佳純直呼神奇；此外，劉品盷、塗淑含醫師也教導運動員經絡按摩與耳穴按壓，可以自我舒緩筋骨不適。

運動員須更瞭解身體　透過運動科學保護自己

陳相如醫師表示，東山高中幾支運動隊伍幾乎是常勝軍，學校也聘有防護員隨時協助隊員處理緊急狀況，但有些疼痛與傷害是日積月累造成，像壘球與排球隊員，因投球與拋球上舉動作，造成肩關節與周圍韌帶、筋膜持續負擔，不斷累積又無法充分放鬆，就可能筋骨錯位、肌腱筋膜拉傷。因此，運動員更需要瞭解自己的身體，並透過運動科學的知識保護身體。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57633

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