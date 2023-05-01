中醫徒手五分鐘治療　壘球員傷痛消失！

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台中慈濟推動運動醫學發展東山義診及衛教中醫傷科主治陳相如帶領中醫師與復健科醫師等九人團隊，19日晚間趁東山高中體育團隊77位選手練習空檔，安排義診及預防運動傷害衛教宣導。復健科醫師陳佳菁特別針對壘球、排球以及韻律體操選手常見的運動傷害，以運動科學以及人體結構力學構造，提供選手們相對應的預防保健知識。中學打排球的中醫師游凱翔分享受傷經驗，提醒球員自我保護的重要。
中醫徒手五分鐘治療 壘球隊員傷痛消失梁雅淳醫師指出，透過觀察選手運動時可能的肢體彎曲與伸展，及詢問目前發生疼痛的位置與程度，就可以知道選手需要的處置；因此義診包含身體評估、超音波檢查、中醫傷科徒手治療。
壘球隊員陳佳純因腰、肩、手腕不適請醫師治療，陳相如醫師透過手指末端調整、肩關節旋轉肌袖平衡調整及腰椎整復，不適症狀竟在這治療五分鐘內就消失了，讓陳佳純直呼神奇；此外，劉品盷、塗淑含醫師也教導運動員經絡按摩與耳穴按壓，可以自我舒緩筋骨不適。
運動員須更瞭解身體 透過運動科學保護自己陳相如醫師表示，東山高中幾支運動隊伍幾乎是常勝軍，學校也聘有防護員隨時協助隊員處理緊急狀況，但有些疼痛與傷害是日積月累造成，像壘球與排球隊員，因投球與拋球上舉動作，造成肩關節與周圍韌帶、筋膜持續負擔，不斷累積又無法充分放鬆，就可能筋骨錯位、肌腱筋膜拉傷。因此，運動員更需要瞭解自己的身體，並透過運動科學的知識保護身體。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57633
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