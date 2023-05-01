郭台銘提議在高雄蓋核電站　高雄綠營批準備不足

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郭台銘說，屏東的核三廠幾年後要退役，高雄本身就要找個地方發展核電。建議可在半屏山下面設小型核能發電站，投資核能絕對是對的行業、賺錢的行業，可以邀大家來投資，政府帶頭投資。
高雄市議員邱俊憲表示，「高雄人得罪郭台銘什麼嗎？堅決反對郭台銘要在高雄半屏山設置核電廠的規劃！郭台銘為了取得國民黨總統候選人的提名權，有需要這樣驚嚇台灣人民嗎？！」
議員林智鴻也指出，郭董說要在高雄半屏山蓋一座小型核電廠，這讓他想到當年韓國瑜曾經說過太平島挖石油，一樣的不可思議、一樣的不切實際、一樣的瘋狂，質問為什麼不要讓新北多蓋一座核電廠呢?侯友宜會同意嗎?
議員黃文益說，郭台銘要在半屏山下蓋小型核能試驗場的說法像是小學生在回答即問即答。半屏山是傾斜的石灰岩覆蓋於泥岩上的地質，不穩固的地質沒有辦法提供一個安全可靠的環境來蓋核電廠。且他引述台電資料強調，高雄111年總發電為508億8600萬度，高雄總售電為307億3400萬度售電僅佔發電的60.4%，高雄的電量是充足的，甚至可以南電北送。
基進黨籍高雄市議員張博洋也批評說，核二在新北萬里、核三在屏東恆春，但郭台銘連核電廠的位置都不曉得，只是凸顯郭台銘的準備不足；郭台銘這麼熱愛核電廠，應優先蓋在藍營執政縣市，當成返回國民黨的籌碼條件。