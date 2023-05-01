AI浪潮來襲！世界經濟論壇：未來5年AI淘汰掉全球1400萬職位
隨著ChatGPT、midjourney等人工智慧（AI）工具出現，各大企業紛紛採用取代人力，世界經濟論壇（WEF）公布調查報告指出，全球就業市場未來5年將受到巨大衝擊，預計整體工作崗位將淨減少1400萬個，相關產業職缺也將大量增長。
國際中心楊智傑／綜合報導
世界經濟論壇今（1）公布調查800多家企業的研究報告，美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，世界經濟論壇訪問全球45個經濟體逾800間企業，其中有75%受訪公司稱，預計會在未來5年內採用AI技術，預計會取代2,600萬個從事紀錄或行政相關的職員，包含收銀員、售票員、會計人員輸入資料的書記員及執行秘書等。
此外，世界經濟論壇報告中也提到，在2027年之前，全球就業市場預期將淘汰8300萬個職位，同時也會產生6900萬份新工作，期間包含資訊分析師、科學家、機器學習專家和網路安全專家的職位預估平均將成長30%；被取代的職務與新增長的職務加減計算後，整體工作崗位將淨減少1400萬個，大約是目前整體工作數量的2%。
世界經濟論壇報告中也提到，職位增長的主要驅動力包含了綠色轉型、供應鏈本地化、企業ESG等趨勢。例如今年人力需求最大的產業就是自動駕駛和電動車專家，報告稱未來五年內，相關職缺增長率為逾40%；今年人力需求第二大的職業是人工智慧和機械學習專家，第三則是環保、永續發展、綠能等專業，報告稱相關職缺未來5年的增長率為35%。