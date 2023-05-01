第一共和銀遭收購 美財政部稱「深受鼓舞」銀行系統依然穩健
全球金融機構面臨一系列崩塌，其中美國近兩個月以來發生三起銀行倒閉事件第一信託銀行（First Republic Bank，或直譯為第一共和銀行）在其主管機關宣布下，於星期一（5月1日）最終由摩根大通成功收購。美國財政部對此收購案表示「深受鼓舞」，稱相信美國銀行系統依然穩健、富有彈性，呼籲美國民眾應該對他們的存款安全充滿信心。
國際中心楊智傑／綜合報導
加州金融保護和創新部（California Department of Financial Protection and Innovation，DFPI）在接管了面臨倒閉危機的第一信託銀行後，同意將其出售給摩根大通，它接手了第一信託銀行所有存款、合格的金融合約，亦同意購買第一信託銀行幾乎所有的資產，合計1730億美元的貸款、300億美元的證券，以及920億美元的存款。
美國財政部發言人指出，這起收購案選擇了對存款保險基金（Deposit Insurance Fund）來說成本最低的解決方式，也同時保護了存戶利益，為此財政部「深受鼓舞」。發言人強調，這顯示了美國銀行系統依然穩健、富有彈性，而民眾們應該對存款安全以及銀行系統履行為企業和家庭提供信貸的能力充滿信心。
分析指出，有了美國銀行巨頭摩根大通擔保，第一信託的存戶可能就會不至於發生擠兌潮。然而，第一信託原先在8個州的84間分行，也將成為摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank）的分行，重新對外開放，這將使摩根大通的規模更加龐大，這也是美國主管機關極力預防的結果。
《彭博》稱摩根大通並非唯一出價收購的買家，不過財政部並未就監管方選擇接受摩根大通報價的具體原因做解釋。摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）週一向公司員工提到，第一信託的員工度過一段「極具挑戰的日子」，鼓勵員工們以尊重、關懷與透明的態度對待第一信託銀行的同事。