聯合國召開會議討論阿富汗危機　未邀塔利班政權

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然而，塔利班（Taliban）政府並未受邀參加這場在卡達首都杜哈舉行的會談。在會議召開之前，也有人提出是否承認塔利班政權這個爭議性問題。
一小群阿富汗女性週末在首都喀布爾舉行抗議遊行，她們反對任何承認塔利班政府的舉動。塔利班自2021年8月起重掌阿富汗政權。
阿富汗婦女組織聯盟昨天發布致杜哈會議的公開信，表示她們對於任何國家可能考慮與塔利班政府建立正式關係感到「憤怒」。聯合國稱塔利班政府是阿富汗的「事實上當局」（de facto authorities）。
聯合國和美國皆已強調，杜哈會議議程並未包括承認塔利班政府。
但聯合國副秘書長穆罕默德（Amina Mohammed）近期一番發言，令人權團體的憂慮加劇。她4月時表示，杜哈會議可能找到「一些小步驟」，朝向「保有原則地承認」塔利班政府前進。不過聯合國其後表示，穆罕默德的言論遭到錯誤解讀。
尚無國家與目前的阿富汗政府建立正式關係。至於是否能加入聯合國，只能由聯合國大會決定。
在古特瑞斯抵達杜哈前，他的辦公室表示，這場會議的目的，是希望在成年與未成年女性權利、組成包容性政府、打擊恐怖主義和毒品販運等議題上，「針對如何與塔利班交涉，能在國際社會內部達成共識」。（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1120501