詐騙集團清晨「重複訂太多早餐」 印度警方起疑監視成功破獲犯罪
印度在今年四月破獲一起詐騙集團據點，警方透露，他們獲悉有人在凌晨四點向早餐店一口氣點了太多份早餐，且持續點餐重複多日引起懷疑，經過多次監視後終於確定詐騙集團的所在地，並成功破獲將近50名詐騙集團員工與首腦。
國際中心楊智傑／綜合報導
印度人口最多的孟買（Mumbai）日前破獲一起跨國詐騙集團據點，地點位於孟買郊區的拉喬迪海灘（Rajodi Beach）。警方表示，該詐騙集團禁止手下與員工和外界有所接觸，避免產生曝光風險，於是限制旗下人員只能待在所在地的建築物內，不得外出。
由於當地是知名觀光景點，但除了週末吸引大批遊客外，一般來說不會有團體人士前往。警方接獲地方通報，一間早餐店每天凌晨四點接到訂餐電話，連續數日向他們訂了50到60份早餐，警方在起疑心之下開始監視送餐地點，最終取得搜索令後，於4月11日突擊該建築並逮捕集團首腦與犯罪集團成員。
《法新社》報導指出，這些詐騙集團員工受過專業訓練，他們會接聽從澳洲轉接過來的客服電話，並說服無防備的民眾將住址、密碼、姓名等個人資訊透露給他們，接著員工整理過後會將個資上達給集團幹部。為此，警方懷疑這起詐騙行為與跨國犯罪有關，並稱將持續調查後續關聯，至於這些成員則被指控欺詐、假冒他人等罪名。