梅雨季「第1波鋒面」要來了！雨彈轟半個台灣 好天氣持續到這天
中央氣象局表示，今（2）日台南和高雄在中午前後，可能會有逼近攝氏36度的高溫出現，外出要特別注意防曬，較溫暖的天氣會持續到週六（5/6），下週日（5/7）是進入梅雨季的第一波鋒面報到，中部以北、東半部和南部山區將出現雨勢，不過影響時間較短，下週一（5/8）天氣就會明顯回穩。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師歐宗學指出，週六（5/6）白天新一波鋒面系統逐漸接近，北部、東半部地區雲量增多陸續轉有不定時局部短暫陣雨、越晚機會越高，中南部維持多雲時晴天氣。週六晚間到下週日（5/7）鋒面通過，各地都有陣雨機會，中北部地區雨勢比較明顯，雖然已經進入梅雨季，
不過這波鋒面還不是典型的梅雨鋒面系統，屬於移動型的系統，預估雨勢會在週日晚間到下週一（5/8）隨著鋒面一掃而過、轉為東北季風環境以後而逐漸趨緩，氣溫也會再次轉涼。
今日台灣氣溫相較過去兩天持續回升，西半部白天高溫都將上看攝氏30度，中南部地區還有機會來到攝氏33至36度，東半部則大致在攝氏26至29度。天氣方面，迎風面東半部地區有些局部短暫陣雨機會，西半部則是普遍晴到多雲，但下午時段的山區可能會有些雨勢，不過水氣並不多，下雨的範圍及雨量都比較有限。
明（3）日轉為東南風，各地仍是類似的天氣與氣溫型態。週四（5/4）開始轉南風，各地持續暖熱，天氣普遍晴到多雲，午後山區有局部短暫陣雨機會，以中北部、東半部山區機會較高，類似的天氣型態預估至少可以持續到週五（5/5）。感受上會有點像是夏天，戶外長時間活動別忘了防曬以及多補充水分。