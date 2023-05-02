今日廣場》徐祐德／北林襄南方慈，網紅行程引熱潮！

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今天筆者想要分享劉方慈在台南市的2天行程安排。因為比起林襄的單場活動代言，劉方慈主播在台南完整2天的旅程讓筆者想要頗析解密美女主播的台南軌跡，讓老友們跟著主播去旅行。
從黃偉哲市長在方慈主播臉書行程留言後，筆者和大批饕客一樣都注意到了這次劉方慈的台南旅遊記，讓我這個專業旅遊部落客忍不住地跟著劉方慈的粉絲專頁抄筆記追行程，透過新聞及劉主播的粉專，我來解析一下她的台南旅遊行程。
古蹟巡禮與文化尋訪
劉方慈的台南行程從最美的藏金閣2館開始，這座充滿歐風的美麗建築見證了台南的歷史變遷，現在被台南市充分利用作為民眾物品交換物品、以物易物的環保市集。接下來，她前往赤崁樓以及周邊最熱鬧的國華海安商圈，在商圈中處處可見建於17世紀的建築見證了荷蘭東印度公司統治時期的歷史。
品嚐在地美食與市場探險
劉方慈除了在台南市區品嚐地道美食，品嚐了蝦捲、米糕、虱目魚湯、蚵嗲等當地美食；充滿農家樂的「無米樂」割稻飯；山間野味的正宗烘烤甕缸雞；此外，她還品嚐到著名的排隊甜點「蜷尾家冰淇淋」及「鄰家白糖粿」等，感受台南美食的多樣性。
深度探訪與當地互動
劉方慈騎著ubike來到安平自行車道，看到了四草綠色隧道，這裡擁有美麗的紅樹林景觀，是台南的生態寶地，欣賞了台南特有的自然景觀。由於市長黃偉哲推薦，前往拜訪了國際間獲獎無數的金牌果醬男孩的店，用在地小農出產的水果親自學習如何作出金獎果醬。
在這幾天的行程中，劉方慈充分體驗了台南市的風土人情。台南最在地導遊黃偉哲市長也請同事毫不藏私地把口袋名單提供給劉方慈，親切地在臉書問候跟叮嚀，加上推薦的超讚果醬，難怪美女主播要驚呼，台南連空氣都是甜的，原來吃珍奶和全糖長大台南人，甜度可以甜出令人驚嘆的高度。正因為如此豐富的行程，讓我這位專業的旅遊部落客也心動不已，想跟著劉方慈去體驗台南之美。
回顧方慈主播的台南之行，無論是古蹟巡禮、品嚐在地美食，還是與當地居民的深度互動，都讓人感受到了台南市的熱情與友善。
同時，林襄和劉方慈兩位美女的體驗，也讓遊客更加想要前往各地旅遊。無論是桃園彩色海芋季，還是台南古都之旅，兩位美女預計都會為這些旅遊景點帶來了大量的遊客。
總結來說，劉方慈的台南之行無疑為遊客提供了一個充滿歷史、文化和風情的旅遊體驗。台南市的熱情與友善，無論對於劉方慈還是普通遊客，都留下了深刻的印象。希望未來能有更多這樣的名人來體驗，讓台灣的旅遊事業更上一層樓。
筆者認為劉方慈的台南之行不僅讓遊客了解了台南市的多元文化和歷史底蘊，還讓更多人看到了台灣旅遊的魅力。在這個美好的島國，北有林襄、南有方慈，無論您選擇走向哪個方向，都能感受到這片土地的熱情與友善。
台灣擁有豐富的自然資源、人文景觀以及美食文化，這些都是值得我們去探索和品味的。希望更多的遊客能跟著劉方慈和林襄的腳步，來到台灣，親身感受這片土地的獨特魅力。
身為一位旅遊部落客，我也希望能繼續分享這些美好的旅遊經歷，讓更多的人了解台灣的風光與文化。無論是劉方慈在台南的古蹟巡禮、在地美食品嚐，還是與當地居民的互動，這些都讓我深感台灣旅遊的魅力。我希望透過我的分享，讓更多人認識這片美麗的島國，體驗台灣旅遊的樂趣。
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