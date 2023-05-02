7-11水餃、雞腿米糕買1送1　全聯51勞動節「特價清單」公開

開工不憂鬱！全家「拿鐵買1送1」限今天　7-11大美式20元

▲全家APP使用預定自取服務，美式、拿鐵買1送1，活動只到開工日當天。（圖／全家提供）
▲全家APP使用預定自取服務，美式、拿鐵買1送1，活動只到開工日當天。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

勞動三天連假結束不憂鬱！四大超商限定咖啡優惠還沒結束，包括全家5/2使用「FamiNow」先預訂服務，美式、拿鐵、奶茶買1送1；7-11連假限定濃萃美式買51杯送51杯，大杯原價50元，換算下來單杯25元，別忘疊加自帶杯折五元優惠，活動還剩下今明兩天才結束，相當於五折優惠還可寄杯，推薦揪親朋好友一起合購，就不必擔心喝不完。

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🟡全家
全家APP首頁新增「FamiNow」服務，提前線上預訂自取，到店就能掃碼領取咖啡，5/2使用預訂自取優惠，大杯特濃美式(冰)、特濃拿鐵(冰)、仙女醇奶茶(冰)買1送1；大杯仙女紅茶（不限冰熱）買2送1活動。此外，即日起至5/16，使用自取服務單筆滿129元，即可獲贈中杯經典美式1杯（不限冰熱，每人每週限1次）。

🟡7-11
雖然連假結束但優惠還來得及，7-11的APP勞動節限定優惠，5/3前濃萃美式買51杯送51杯，售價2550元（5折）；濃粹拿鐵51杯售價2100元（約69折）；珍珠奶茶51杯2000元（約66折）；純奶茶／青茶任選51杯，售價1700元（約67折），還可疊加自帶杯折五元優惠，不過要注意的是兌換期限僅到9/30，建議可以跟親朋好友一起合購。
同時，7-11門市開工日5/2，還有CITY系列指定飲品任選第2杯7折。

▲7-11的APP勞動節優惠5/3後才結束，美式最低單杯20元。（圖／7-11提供）
▲7-11的APP勞動節優惠5/3後才結束，美式最低單杯20元。（圖／7-11提供）
🟡萊爾富
開工日5月2日限定，門市、APP買大杯特濃美式（55元）、大杯特濃拿鐵（65元）同品項買20杯送20杯，不限冰熱且可跨店寄杯；門市另外加碼大杯美式（45元）、大杯拿鐵（55元）加10元多1件，平均單杯美式28元、拿鐵33元。

🟡OK
今日5/2開工當天，OK超商大杯莊園級美式/拿鐵、濃厚系莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，享同品項買二送二。另外，OKmart專屬雲端商城OKmall也推出咖啡優惠，開工日當天大杯莊園級美式/拿鐵，享買5送5，再加送OKPoint 399點。

▲清明連假至4/5 期間，OK超商推出咖啡同品項買二送一。（圖／業者提供）
▲今日5/2開工當天，OK超商大杯莊園級美式/拿鐵、濃厚系莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，享同品項買二送二。（圖／業者提供）

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