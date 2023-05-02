開工不憂鬱！全家「拿鐵買1送1」限今天　7-11大美式20元

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全家APP首頁新增「FamiNow」服務，提前線上預訂自取，到店就能掃碼領取咖啡，5/2使用預訂自取優惠，大杯特濃美式(冰)、特濃拿鐵(冰)、仙女醇奶茶(冰)買1送1；大杯仙女紅茶（不限冰熱）買2送1活動。此外，即日起至5/16，使用自取服務單筆滿129元，即可獲贈中杯經典美式1杯（不限冰熱，每人每週限1次）。
🟡7-11
雖然連假結束但優惠還來得及，7-11的APP勞動節限定優惠，5/3前濃萃美式買51杯送51杯，售價2550元（5折）；濃粹拿鐵51杯售價2100元（約69折）；珍珠奶茶51杯2000元（約66折）；純奶茶／青茶任選51杯，售價1700元（約67折），還可疊加自帶杯折五元優惠，不過要注意的是兌換期限僅到9/30，建議可以跟親朋好友一起合購。
同時，7-11門市開工日5/2，還有CITY系列指定飲品任選第2杯7折。
🟡萊爾富
開工日5月2日限定，門市、APP買大杯特濃美式（55元）、大杯特濃拿鐵（65元）同品項買20杯送20杯，不限冰熱且可跨店寄杯；門市另外加碼大杯美式（45元）、大杯拿鐵（55元）加10元多1件，平均單杯美式28元、拿鐵33元。
🟡OK
今日5/2開工當天，OK超商大杯莊園級美式/拿鐵、濃厚系莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，享同品項買二送二。另外，OKmart專屬雲端商城OKmall也推出咖啡優惠，開工日當天大杯莊園級美式/拿鐵，享買5送5，再加送OKPoint 399點。