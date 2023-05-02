表揚30位新住民模範母親　扛起家中經濟重擔

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雲林縣謝副縣長指出，本次榮獲新住民模範母親表揚名單原屬國籍為越南者有17名、中國8名、印尼有4名、印尼華僑1名，顯示出雲林縣新住民的人口比例以越南、印尼及大陸地區為大宗。其中來自越南的黎氏青瑞，婚後發現丈夫得了嚴重的肝硬化後，必須進行換肝手術，為了挽救丈夫的生命，她決定捐贈自己的肝臟給先生，但因術後細菌感染先生仍不幸離世。當時的她才35歲，家庭經濟重擔從此就落在她1人身上，有兩個年幼小孩及婆婆需要照顧，為了增加收入，週一到週六都上班並且加班至8點才回家，母兼父職拉拔孩子長大，小孩也很爭氣乖巧懂事，目前都已順利考上大學。
另外原印尼國籍的吳細妹女士，因丈夫從小罹患小兒麻痺，早期醫療資源缺乏，沒施打疫苗導致右腳萎縮。婚後育有3女1子，吳女士肩負照顧家人生活起居，同時負責家中養豬場的工作；長女出生後發現有聽覺異常問題，孩子年幼時經常陪同到台南啟聰學校就讀，並因此參加聲暉協進會，目前也擔任協進會理事及志工。身為母親為了可以更有能力照顧家庭與小孩，白天忙家務、晚上則到學校進修，並努力學習手語，只為了可以跟子女有良好的溝通方式。吳女士經常到聲暉幫忙當任志工、並且敦親睦鄰，目前擔任元長鄉五塊村鄰長一職，經常在鄉里幫忙服務村民。
而同樣來自印尼的謝夢音女士，先生是一位聾啞人士，因為小時候生病發高燒導致喪失了語言和聽力功能，跟先生只能用手語交談，公婆只懂台語，而陪伴她的只有兩冊基本華語日常用語，僅靠著這兩本書學起了新語言。婚後與先生在自家開了一家快餐店，扶養三個孩子長大，到今已經大學畢業了。因為親身經歷過才深深體會到語言不通帶來的害怕無奈與無助，工作空閒時常會去協助通譯當溝通的橋樑。
雲林縣謝副縣長再說，非常開心可以代表張麗善縣長向在座新住民姊妹們恭喜，此外也要向大家學習，人說「女子為母則強」，跨國婚姻面臨許多挑戰，各位從世界各地飄洋過海來到寶島、來到雲林，從零開始一路都需要去做不同的學習跟適應，而生活就是要不怕困難迎面而上，經過時間的釀造，過往的辛酸終將化為甜蜜，留下來的就是感動人心的生命經驗；新住民母親們帶來不管是在文化、在飲食，甚至在各自成功的故事，都是一本又一本的好書，縣府也希望透過公開表揚的方式，敬邀新住民母親與家人偕伴參加，一起感受這光榮的時刻，帶給新住民母親們更多刻骨銘心的感動。